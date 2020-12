Concejales de El Hoyo aprobaron por unanimidad proyecto  local “ Ficha Limpia”

La concejal de Juntos por el Cambio de El Hoyo , Gretel Arce valoró la consolidación de trabajo en equipo que a lo largo de este primer año de gestión legislativo ha logrado junto a sus pares; es en ese marco que se aprobó por unanimidad el proyecto “ Ficha Limpia” presentado por dicho bloque .

Arce, explicó que el proyecto Ficha Limpia si bien nace a nivel nacional, la propuesta llega a los municipios de Chubut tras ser aprobado por la legislatura provincial.

A nivel local la edil de Juntos por el Cambio, explicó que nutrió la propuesta presentada y aprobada con iniciativas similares trabajadas por pares de Comodoro Rivadavia y Trelew, ciudades esta en las que aún no se aprobó. Así mismo subrayó que el grupo de radicales de El Hoyo que la acompañan, también aportaron a adecuar la propuesta a la realidad local.

Gretel Arce dijo al respecto “por suerte y con el acompañamiento de colegas que están muy comprometidos con la gestión no pasó a comisión y salió aprobar por unanimidad”.

Es válido aclarar que “Ficha Limpia “está pendiente de promulgación por parte del poder ejecutivo, de entrar en vigencia esta nueva ordenanza, contempla que ningún funcionario cuente con un delito doloso con condena firma. A nivel local a diferencia con la iniciativa provincial aprobada ficha limpia no alcance a los partidos políticos.

En el marco de la misma sesión ordinaria, la edil hoyense también presente la adhesión a la ley provincial 22, registro de alimentantes morosos, que tiene que ver con la ética moralidad que tiene que ver tramitación ante el Estado, el mismo pasó a comisión.

Concejal satisfecha

La concejal que integra el bloque unipersonal de Juntos por el Cambio, al ser consultada por cómo vive este primer año de gestión legislativa pronto a finalizar, respondió “ me siento muy satisfecha, al principio era lógico había muchas individualidades, hemos logrado armar un equipo de trabajo, es muy grato venir al concejo… no pensé que me iba a atrapar tanto la labor legislativa, me siento muy conforme con el grupo que hemos armado, hemos pasado situaciones difíciles en las que nos apoyamos entre nosotros y hemos salido fortalecidos, le estamos dando una personalidad al concejo y de apoco la gente se va a ir dando cuenta la misión que hemos armado como colectivo bajo una ideología común” .

Por otra parte entorno al tratamiento del proyecto presupuestario para el ejercicio fiscal municipal 2021, indicó que “La idea es llegar a un consenso con el proyecto del consejo, es cuestión de trabajo y horas de lectura y análisis”.

No rotundo a la Megamineria

Finalmente al ser consultada sobre su postura en torno a la discusión minera que se está dando por estos días en la legislatura y el pueblo del Chubut, la concejal Gretel Arce respondió “ mi postura es un No rotundo …lo mantuvimos siempre, lo he manifestado en varias oportunidades, Chubut tiene muchas posibilidades de poder producir, pero la minería no es la adecuada no tenemos un Estado que garantice controles ni nada de lo que necesita un emprendimiento minero, hay otras actividades que no se quieren desarrollar, porque detrás hay un interés económico muy importante”.