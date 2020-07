COMUNICADO DE PRENSA: TRIQUINELOSIS

Delegación Salud Ambiental El Hoyo dependiente del Departamento Zonal de Salud Ambiental, Área Programática Esquel.

Entendemos oportuno y relevante realizar algunas consideraciones y recomendaciones en referencia a una parasitosis que, por no realizar los controles adecuados, suele producir brotes de una importancia que no debemos minimizar, como es la: TRIQUINELOSIS.

A fin de prevenir la aparición de brotes de Triquinelosis, se recomienda a la población en general:

* NO consumir carne de cerdo que no haya sido inspeccionada por entes habilitados, la misma deberá poseer sello de Inspección Veterinaria.

* NO consumir embutidos de elaboraciones caseras o elaboradas en establecimientos que no posean registros habilitantes.

* Si se elaboran chacinados de manufactura casera para consumo propio, deberá asegurarse que los cerdos utilizados se encuentren libres de Trichinella spiralis, siendo necesario realizar los análisis correspondientes.

* Cocinar bien toda la carne de cerdo (T° interna superior a 71C°).

* Recuerde que la salazón y/o el ahumado no matan las larvas del parasito enquistadas en la carne.

La Delegación tiene a disposición de la población el servicio de diagnóstico de Triquinelosis utilizando la técnica de Digestión Enzimática (método oficial avalado por SENASA, resolución 555/2006): para lo cual se deberá remitir la muestra conformada por pequeñas porciones de carne provenientes de ENTRAÑA (músculo diafragmático), CARNE DE LA QUIJADA (músculo masetero), CARNE DE LA BASE DE LA LENGUA, CARNE DE LOS MUSCULOS INTERCOSTALES.

Delegación Salud Ambiental El Hoyo –Departamento Zonal Salud Ambiental- Barrio Arrayanes -El Hoyo- Tel.: 0294-4471212 Mail: saludambientalelhoyo@gmail.com