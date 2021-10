Comarca Andina : Estiman que la restitución del servicio eléctrico llevara como mínimo entre 4 y 5 días

Así lo indicó Mauro Palma, jefe de la delegación de servicios públicos del noroeste del Chubut, en donde más de 40 mil habitantes se encuentran sin servicio eléctrico. Desde el pasado sábado hay tres localidades de la Comarca, El Maitén, Cholila y Epuyén que se encuentran fuera de sistema, en tanto El Hoyo y Lago Puelo padecen la misma situación desde el domingo.

MAURO PALMA INFORMA LA SITUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL NOROESTE -ESCUCHA EL AUDIO



En ese sentido Palma, explicó que el día sábado debido a fuertes vientos registrados en la zona del Coihue donde se encuentra la subestación eléctrica con el punto neurálgico de nacimiento de las troncales de 33 kw, se vio afectado dejando sin servicio en primer lugar a tres localidades ( Cholila, El Maitén y Epuyén) ; viéndose afectadas también el domingo por caída de postes , líneas completas y algunos transformadores Lago Puelo y El Hoyo.

Para hoy alrededor de las 08 horas se esperaba el arribo de un móvil con hidrogrua, como así también de otros vehículos para iniciar los trabajos de restitución del servicio.

Palma señaló que ni bien se tengan las herramientas necesarias, las cuadrillas saldrán a trabajar. A lo que añadió “siendo muy optimista el trabajo nos va a llevar entre 4 y 5 días para establecer la totalidad del sistema”.

Además, detallo que “Hay lugares muy complicados como Paraje Entre Ríos(Lago Puelo) con seis postes con líneas completas derrumbadas incluidos los transformadores”.

El jefe de la delegación de servicios públicos del noroeste, enfatizo una vez más que “Esto lo veníamos advirtiendo hace muchísimo tiempo, hace más de seis años veníamos reclamando vehículos acordes al servicio, lo único que hemos recibido han sido vehículos usados en condiciones no muy aptas”, para más adelante aclarar “Acá no hay ninguna disputa sindical, no estamos pidiendo aumento salarial, estamos pidiendo las herramientas para trabajar…

Plan de trabajo

Mauro Palma, explicó que una vez tensionado el primer eslabón, la línea 132 KW entre Esquel el Coihue, de contar con las herramientas y recursos necesarios , los trabajadores de la delegación “iniciaran los trabajos en las líneas de 33 kw, esto se realiza en base a un protocolo, se empieza por las trocales como prioridad, y luego los cascos urbanos para restituir lo antes posible al sistema de salud, policía, agua potable, para luego escalonar hacia la periferia al resto de la población”.

Agua potable para casco urbano de Lago Puelo

Desde la tarde de ayer(lunes) hasta las 23 horas, trabajadores de la delegación noroeste, estuvieron abocados a instalar un equipo electrógeno, cuyo alquiler fue gestionado por el gobierno municipal de Lago Puelo, con la premisa de poner a funcionar el sistema de bombas de suministro de agua potable que abastece el casco urbano.