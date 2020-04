Comarca Andina: El Jefe de Unidad Regional Esquel supervisó control en el límite interprovincial del Paralelo 42º

Tal lo adelantado por este medio, a primera hora de la mañana de hoy arribó a El Hoyo, el jefe de la Unidad Regional Esquel, Víctor Acosta, quien por disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut, supervisó operativo de control de circulación en Ruta Nacional 40 sobre el límite del Paralelo 42º, en ese marco reiteró que solo se permite el paso de personas habilitadas por el DNU 279/2020 y las contempladas por la Resoluciones de índole provincial.

Principalmente con el objeto de evitar que personas que no tienen domicilio en la provincia del Chubut entren sin causa justificada, si bien el control se realiza a quienes salen e ingresan al territorio provincial.

Se exige permiso para circular emitido por Massoni

Para ingresar a la provincia del Chubut las personas contempladas por las disposiciones nacionales y provinciales deberán contar con el permiso que los habilita para circular emitido por el ministerio de seguridad de la provincia. En ese sentido se dejó en claro que en esta particularidad que se da en la Comarca de interelación y dependencia en diversos aspectos( laborales, sanitarios, seguridad, servicios y abastecimientos de insumos básicos etc) , las personas que no estén exceptuadas para circular por las citadas disposiciones , que residen dentro de la provincia del Chubut como las que residen en Rio Negro, deberán quedarse en sus respectivos lugares de residencia.

Lago Puelo con mayor índice de infracción al aislamiento

Acosta indicó que en lo que va de la cuarentena, las mayores demoras e intervenciones por incumplimiento al aislamiento social preventivo obligatorio, en la Comarca Andina bajo Jurisdicción policial de la Unidad Regional Esquel(URE), se han dado en la localidad de Lago Puelo , cuya comisaria es la que mayor índice de infracción ha realizado.” Esto evidencia que la comunidad no toma dimensión de la gravedad la situación ante la cual nos enfrentamos, seguramente por un mal pensamiento de que al no tener casos declarados, esto baja el riesgo, pero la verdad es que si no nos cuidamos entre todos vamos a entrar en un problema grave con resultados luctuosos. Lamentablemente la gente tiene que actuar porque la gente no se concientiza, no hace caso a las restricciones y riesgos a los que se enfrentan”.

Consultado el jefe de la URE sobre la disponibilidad en la Comarca de refuerzo policial con personal de la división de infantería, indicó que desde hace 20 días se encuentra el personal en los retenes nocturnos, y en la fecha se procedió a un desplazamiento del mismo por cuestiones operativas.

En la relación a las inquietudes planteadas en conjunto por los intendentes de El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón, responsable de la Unidad Regional Policial, señaló que el pasado jueves participó de una reunión en Esquel encabezada por el Ministro Federico Massoni a la que estuvieron invitados todos los intendentes, y los únicos ausentes fueron los mandatarios de Lago Puelo y El Hoyo. Así mismo indicó que hasta el momento no había tenido ningún tipo de requerimiento por parte de los intendentes y si así surgiera está dispuesto a conversar y evacuar dudas respecto a los controles de circulación dispuestos.

Consultado Acosta si en las últimas horas había alguna nueva disposición relacionada con la situación sanitaria por COVID-19 de la Provincia de Rio negro en donde ya hay casos confirmados tanto en El Bolsón, Bariloche como en otras ciudades, el jefe de la policía respondió “Supongo que sí… en realidad las directrices operativas las dicta el ministerio de seguridad, que toma las recomendaciones del Ministerio de Salud y las hace operativas a través de la policía o los órganos dependientes del Ministerio que sean necesarios”.

Protocolo de Seguridas: Certificado sanitario

Por otra parte Acosta remarcó que” todo aquel que transita entre provincias debe estar con protocolo de sanidad activado y quien certifica la posibilidad de que esta persona pueda circular sin riesgos sanitarios y sin síntomas al momento de la consulta es la -salud pública-, nosotros solamente pedimos documentación y en estos casos una documentación fundamental es la certificación que avale que no tiene síntomas presentes para coronavirus, y se realiza control hasta lugar del destino donde quedará en cuarentena”.

Tránsito de camiones Chilenos

Por otra parte, el jefe de unidad regional, en relación a la circulación de transportes de nacionalidad Chilena, explicó que el control sanitario a los choferes se les realiza cuando ingresan al país, hay un convenio en el que el Ministro de Seguridad ha fijado lugares de descanso alejados de centros urbanos por las largas distancias que recorren, “ El hecho de que los camiones chilenos transiten por nuestras rutas se debe a un convenio binacional que existe hace mucho tiempo y esto también habilita que nuestros conciudadanos puedan hacer uso de la frontera y el territorio chileno para el ingreso a Tierra Del Fuego”