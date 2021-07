Comarca Andina: Comenzó el plan para reforestar las áreas afectadas por los incendios del verano

El Gobierno de Chubut, junto a Nación, municipios, y diferentes instituciones comenzó hoy con la estrategia de reforestación en el marco del programa de restauración de las áreas afectadas por los grandes incendios registrados durante el mes de marzo en la Cordillera.

Con una serie de actividades en la localidad de El Hoyo dio inicio este plan de reforestación que reúne al Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques y el Ministerio de Ambiente, organismos nacionales y entidades académicas, productivas y de investigación.

Este martes se hizo un acto que contó con la presencia del secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, la subsecretaria de Ambiente de la Provincia, Carolina Humphreys, el director de Bosques de Nación, Martín Mónaco, y el intendente anfitrión, Pol Huisman.

Participaron autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosque” y la Fundación Bosques Patagonia, entre otras.

Durante la ceremonia se entregaron cerca de 1.200 plantines, los cuales serán utilizados en esta primera etapa del programa de restauración que contempla acciones similares en las diferentes zonas afectadas por los incendios de marzo.

Trabajo conjunto

Roveta puso en valor el aporte de todas las instituciones que integran la mesa de trabajo, conformada inmediatamente después de sucedidos los siniestros ígneos. “Dimos inicio a un proceso que por supuesto será largo. Lo importante es que sea continuo”, señaló.

Sostuvo, asimismo, que este programa de reforestación exige no sólo el esfuerzo del Estado en sus distintos niveles y entidades vinculadas a la temática, sino que también el compromiso de actores de la sociedad civil.

Se mostró conforme con este “primer paso que damos con la entrega de plantines” y adelantó que las acciones en terreno se irán multiplicando a lo largo de estos meses en las localidades de la Comarca Andina.

Planteó el funcionario provincial que, en simultáneo con la remediación del bosque, “llevamos adelante trabajos en materia de prevención de incendios para que estos sean cada vez menos traumáticos para la sociedad y el ambiente”.

Por su parte, Mónaco valoró el trabajo en red y la predisposición de diferentes actores de la comunidad. “Es la única manera para resolver esta clase de problemáticas”, manifestó este martes desde el Hoyo.

“Si esto no lo hacemos entre todos, probablemente no tengamos éxito. Nadie quiere que vuelva a repetirse lo del verano; por eso estamos en la etapa donde afrontamos la situación”, amplió el director de Bosques de la Nación.

