Clubes chubutenses agradecen por la asistencia financiera dispuesta por el gobierno provincial

Más instituciones deportivas perciben la asignación de fondos dispuestos por el Gobierno de la Provincia, para afrontar gastos generados durante la etapa de pandemia.

En el marco del programa de Asistencia Financiera a instituciones deportivas, dispuestas por el Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, es que durante la presente semana, más clubes recibieron este aporte que se efectúa con la reasignación de fondos propios

El programa fue creado con la firme intención de paliar la crisis económica generada por el efecto de la pandemia del COVID-19 en clubes, asociaciones y federaciones.

Quienes van percibiendo el subsidio, se muestran muy agradecidos para con el Gobierno provincial, dado que el mismo significa un alivio para sus arcas, para poder a saldar deudas generadas por este presente de pandemia y/o proseguir con diferentes obras previstas.

“Lo principal es cuidar a los niños del club de la pandemia”

El aporte del gobierno provincial, a través de Chubut Deportes, también llegó hasta la localidad de Corcovado. Natalia Lago, presidente de la Asociación Civil Club Social y Deportivo Tehuelches, remarcó que “el club en este contexto de pandemia no lo hemos podido abrir. Este año se iba a empezar otra vez con la Liga Del Oeste, pero fue un cambio para todos, y decidimos esperar un poco más. No hemos tenido ingresos no se han podido cobrar las cuotas sociales esto dificulta más la situación del club”.

Además, aseguró que “es muy importante recibir un aporte económico de Chubut Deportes en esta época de pandemia”, y que “el objetivo con este aporte es poder empezar a arreglar el predio del club”.

“Los planes que tenemos es poder empezar a poder brindarles actividades a los niños de nuestro club, en lo que queda de este año y el año que viene. Lo principal es cuidarlos en esta pandemia cuando estén garantizadas las condiciones para poder darles las actividades y entrenamientos, empezaremos”.

“La pandemia afectó a todos por igual”

Otra de las entidades deportivas que ya dispone del aporte económico es el Club Social y Deportivo Los Aromos de la ciudad de Trelew. En este 2020, el club tuvo elecciones y Vicente Quadri fue designado como presidente. Ante la falta de competencia por la pandemia, este año se centraron en el desarrollo del predio que tiene la institución cerca de la Ruta provincial N°7. “Creo que estamos en la misma situación que el resto de los clubes, la pandemia afectó a todos por igual. Intentamos avanzar en obras en el predio, haciendo cosas, pero todo de a poco”, aseguró Quadri.

“El aporte que nos dio el Gobierno Provincial es una ayuda importante”, destacó. “Al no tener nada y tampoco poder desarrollar las actividades con normalidad, es una ayuda que siempre viene bien”. Y además agregó que “con este aporte económico buscamos pagar algunas deudas que quedaron”.

“Los objetivos para lo que resta del año es tratar de acomodar todo, para comenzar el año que viene con el proyecto de continuar avanzando en las obras, en infraestructura y que el club siga creciendo en este 2021”, concluyó.

“Acompañamos a las familias del club en este contexto de pandemia”

En la localidad de Lago Puelo, se encuentra el Club Social y Deportivo Frontera. Su vicepresidenta, Paula Jofre aseguró que desde el club han “generado varias actividades que han acompañado a las familias en este contexto de pandemia: Una de ellas es la activación de un comedor mediante viandas que pueden retirar los días martes y viernes por la sede del club. Está destinado a un grupo de personas y familias que lo necesitan y se organizó con distintas familias que pertenecen a la institución y chicos y chicas que participan de diferentes actividades deportivas. Esto también se sustenta con aportes que le pedimos a socios colaborativos y también con ayudas de parte del Estado.

“Otra de las actividades también fue acompañar a los chicos y las chicas del fútbol y del hockey con distintas actividades que hagan que no se alejen de la institución. Que sigan en movimiento y realizando deporte, con el objetivo de que continúen sintiéndose parte de la identidad de nuestro club”, agregó.

Con respecto al aporte económico que brindó el Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, Jofré manifestó que “es de gran ayuda para seguir fomentando las actividades que se dan dentro del club. Este contexto nos demostró que sin estos aportes se ven truncadas algunas actividades o compras de recursos o materiales. Eso hace que tengamos una realidad como institución que sin esta ayuda nos vemos gravemente damnificados en distintas situaciones”.

“Mientras generamos distintas propuestas para poder solventar nuestras actividades, creemos importantes estos distintos aportes que se realizan por parte del Estado. También lo consideramos como una gran política deportiva el acompañamiento a las instituciones sociales”, añadió.

Dentro de los objetivos para lo que resta del año y proyectando el 2021, Jofré explicó que “uno de los más importantes es poder realizar la compra de materiales deportivos para comenzar el año que viene con actividades deportivas respetando su respectivo protocolo. El próximo año buscamos acercar actividades a los chicos y chicas del barrio, e incluso de todo Lago Puelo que quiera acercarse al club; y para poder desarrollarlo, nos vemos en la obligación de comprar más materiales en el mes de diciembre”.

“Este subsidio que nos han enviado nos significa un alivio muy importante”

El presidente de la Asociación Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Esquel, Daniel Nara, destacó “en nombre de la Comisión Directiva y de nuestros asociados, el reconocimiento al esfuerzo que significa en estos momentos acercar una ayuda económica. Actualmente la institución tiene muy restringidas sus actividades, sin poder brindar a los asociados los beneficios que se merecen”.

También explicó que “este subsidio que recibimos lo destinaremos a pagos de deudas por servicios por un lado y, por otro, nos permitirá hacer algunas reparaciones urgentes en los baños y en el sistema eléctrico. El edificio tiene muchos años de antigüedad y el mantenimiento en algunas áreas es indispensable”.

“La situación epidemiológica en Esquel se ha complicado en las últimas semanas por lo que hemos decidido cerrar las puertas de la AESM hasta tanto las autoridades sanitarias lo indiquen”, detalló. “Este subsidio que nos han enviado nos significa un alivio muy importante y, sobre todo, la presencia de Chubut Deportes cuando más se los necesita”.