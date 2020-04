Chubut: A partir de la inclusión de Rio Negro como zona de riesgo se aplican nuevas disposiciones en el limite interprovincial con El Bolsón

A raíz de que Chubut, desde el lunes (13) incluyó a Rio Negro como zona de riesgo, se generaron nuevas disposiciones en los controles a la altura del límite interprovincial de la Comarca Andina, en el Paralelo 42º, prohibiéndose el ingreso a Chubut de toda persona con domicilio en El Bolsón u otra localidad rionegrina, a excepción de personal de salud y de fuerzas de seguridad y camiones de abastecimientos de insumos básicos.

Llamativamente hasta el mediodía de hoy, según lo informado por el jefe de comisaria Lago Puelo, Cesar Lloyd, a cargo del retén sobre Ruta 40, única vía de acceso habilitada a la Comarca Andina la orden bajada desde el gobierno provincial a través de la jefatura policial, las personas con domicilio en Chubut que se desempeñan laboralmente en El Bolsón, y cuenten con los permisos de circulación y certificaciones correspondientes , tienen permitido el egreso e ingreso diario al territorio provincial, no así las domiciliadas en Rio Negro que cumplen funciones laborales en Chubut.

Es de público conocimiento la interrelación e interdependencia de las comunidades de la Comarca Andina que en un sinfín de cuestiones viven como una gran regional comarcal, y que hoy se ven afectadas especialmente desde el punto de vista laboral, comercial, productivo y en muchos casos en la atención de cuestiones de salud .

Sin ir más lejos, los municipios de Lago Puelo y El Hoyo, tienen en sus equipos de gabinete de trabajo y/o cargos específicos a personas que viven en El Bolsón, que hoy martes se vieron con la dificultad de no poder ingresar a Chubut, a trabajar.

Por otra parte, el comisario LLoyd, explicó además que aquellas personas que cuenten con el permiso correspondiente de circulación para realizar un trámite especifico en El Bolsón, lo podrán hacer pero al volver a ingresar a su lugar de residencia en el Chubut, deberán cumplir con la cuarentena preventiva establecida. La misma se realiza mediante un registro relevado en el retén de control, con datos personales, dirección y teléfono de contacto bajo estricto control y monitoreo de dos veces al día a cargo del sistema de la salud pública(Hospital).

Por otra parte se indicó que dentro de las excepciones, están contempladas aquellas personas que tienen que realizar un tratamiento específico de salud que no pueda suspenderse, en ese sentido se dijo que el 90% de los casos tienen directa relación con pacientes con tratamiento de hemodiálisis.

En materia de transporte de carga, solo se permite la circulación interprovincial para el abastecimiento de insumos básicos con el cumplimiento de medidas sanitarias; para los transportistas chilenos se sigue manteniendo, como horario de paso por el límite del Paralelo 42º entre las 07 y 09 hs. AM , y la disposición con detención dentro de la provincia en puntos establecidos( Pasando Gobernador Costa) .

Mientras que la circulación vehicular de ciudadanos en tránsito con destino a alguna provincia del sur patagónico que implique necesariamente el paso excepcional por rutas nacionales y provinciales, solo se permite si cuentan con la certificación sanitaria, permisos para circular expedido por el Ministerio de Seguridad del Chubut, estos tampoco pueden detenerse en el territorio, y deben cumplir con las medidas sanitarias recomendadas.

El retén de control y seguridad enclavado sobre ruta 40 en el ingreso norte a la Provincial del Chubut, justo sobre el límite del Paralelo 42º con la ciudad rionegrina de El Bolsón , funciona las 24 horas del día, con un total de 24 efectivos policiales distribuidos en dos turnos ( 12 a la Mañana y 12 por la Tarde) mientras que por la noche el control queda a cargo de uniformados de comisaria El Hoyo, informó a este medio Cesar LLoyd jefe de comisaria distrito Lago Puelo.