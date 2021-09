Carta al Lector: Paciente del hospital de El Maitén reclama servicio de traslado para realizar tratamiento

Walter Raúl Cornelio , un hombre vecino de El Maitén de 66 años, que padece esclerosis lateral amiotrófica ( ELA), que mediante una carta al lector denuncia públicamente que desde el nosocomio público de esa localidad, lo dejaron sin el servicio de traslado para la realización de su tratamiento de rehabilitación de fonoaudiología .

Según especifica en la misiva enviada para su publicación, el viernes pasado fue notificado que la ambulancia del hospital local utilizada para el traslado de pacientes como él , que necesitan llegar al centros de rehabilitación que dicho móvil solo quedaba disponible para emergencias y que la trafic que hay no cuenta con la adaptación necesaria para trasladar pacientes con silla de rueda.

Compartimos texto completo de carta al lector :

Mi apellido y nombre Cornelio Walter Raúl , domiciliado en calle José Hernández 1045 de la localidad de El Maitén, Chubut, mi nro de DNI 10505263, MOTIVO: tengo 66 años de edad, padezco de una Esclerosis Lateral Amiostrofica conocida por sus siglas como ELA desde hace muchos años, y desde un tiempo a la fecha se acrecentó mi problema de Salud teniendo que vivir con ayuda de un respirador porque se agrava mi problema respiratorio y por tal motivo estoy llevando a cabo un tratamiento de ejercicios respiratorio con una fonoaudiologa local para poder evitar una traqueotomía , lo que empeoraría mi estado de salud, para llegar al centro de rehabilitación juntó a otro paciente nos trasladan en una ambulancia del hospital local, este viernes o sea ayer, fuimos notificado que este vehículo no nos llevaría más porque la ambulancia está destinada para emergencia, totalmente de acuerdo, y la tráfic que tiene el hospital no se encuentra en condiciones de llevar personas en silla de rueda, yo padezco un grave problema motriz uso un bastón como ayuda técnica y el otro paciente se moviliza en silla de rueda, mi rehabilitación con la fonoaudiologa es tan necesario como lo explico anteriormente y me parece muy raro que la tráfic que hace referencia el sr jefe de choferes Abel Estevecorena tráfic que enviara la CONADIS, para transporte de personas con discapacidad tenga problema de funcionamiento y de surgir fallas de cualquier tipo debería creo yo que la dirección del hospital debería hacerse cargo en forma inmediata de solucionar los problemas del vehículo en referencia ,quiero aclarar que no darle importancia de solucion están vulnerando nuestro derechos que por ser personas con discapacidad tenemos y que son muchos máxime teniendo en cuenta que el Artículo 30 de la Constitución de la Provincia del Chubut o sea nuestra Constitución que dice «La familia, la Sociedad y el Estado tienen así cargo la protección Integral de las personas con Discapacidad en dicha protección abarca Prevención, ASISTENCIA , REHABILITACION etc etc etc, a quien firma la nota lo hará responsable en caso de empeorar mi salud por no arbitrar los medios para que el sa Tráfic funcione en firma normal para nuestro traslado a un Centro asistencial, yo no tengo dinero todos los días para pagar un remis y poder trasladarme al Centro de rehabilitación ,porque ese mal accionar con nosotros somos personas con discapacidad que estamos luchando por una recuperación o el Sr Estevecorena se avergüenza de disponer el vehículo para transportarnos, no somos contaminante, no , para nada somos personas vulnerables en esta Sociedad en que vivimos ,gracias