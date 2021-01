Augusto Sánchez se reunió con familiares del grupo J.E.N  

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, recibió a los familiares del grupo J.E.N que se encuentran recorriendo la comarca a 10 años del incidente vial causado por un conductor en estado de ebriedad que se cobró la vida de los tres jóvenes Juan, Eugenio y Nehuén.

«Estamos formando un cuerpo de inspectores nuevos con vialidad provincial para trabajar en los controles de alcoholemia y que no se repitan tragedias que pueden evitarse. Pero es también muy importante la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual a la hora de manejar. Desde nuestro lugar buscamos trabajar con todos los actores de la sociedad para abordar esta problemática», remarcó Augusto.

«El estado puede implementar ordenanzas, puede poner controles. Pero es importante la responsabilidad de cada uno, entender que si se toma alcohol y se maneja puede haber consecuencias graves» agregó Enrique Esteban Schott, miembro del grupo J.E.N.

Asimismo, María Cristina Hernanz, integrante de J.E.N aseguró que «es muy difícil darse cuenta de la gravedad del asunto del alcohol al volante cuando uno no lo vivió. Yo misma no imaginaba que pudiesen matar a Juan. Los jóvenes pueden pensar que no les va a pasar y por eso hay que empezar a educar y concientizar sobre el tema en los colegios».

Durante la reunión se entregó a los familiares de las víctimas una copia de la ordenanza municipal 091/20 sancionada el 18 de diciembre de 2020 por el Concejo Deliberante de Lago Puelo que instituye el último sábado de enero como una “noche sin alcohol” en la localidad, mediante la cual queda prohibida la venta, el expendio o el suministro de bebidas alcohólicas entre las 20:00 horas de dicho día y las 8:00 del día siguiente.

En el encuentro también participaron Pablo Ceraci, subsecretario de Inclusión Ciudadana y Políticas Comunitarias de El Bolsón y Luciano Troglia, consejero en adicciones del programa el Altillo.