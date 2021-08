ATECH convocó a un nuevo paro por 48 horas

La Asociación Asociación de Trabajadores de Educación del Chubut (ATECH), confirmó hoy la decisión de un nuevo paro por 48 horas a partir del lunes 30, cerrando de esa forma el mes de agosto con fuertes medidas de reclamos. Así mismo se adelantó que la semana entre el 6 y 10 de septiembre convocan junto a otros gremios a una movilización provincial.

Al igual que en jornadas de protestas desarrolladas semanalmente tras la finalización del receso invernal, desde el Consejo Directivo de ATECH, subrayan que la medida se toma por falta de respuesta del gobierno provincial, en relación a los reclamos que desde el gremio se vienen puntualizando , además de la recomposición salarial con apertura de paritarias , se destaca la falta de intervención en arreglos edilicios en escuelas , de transporte escolar que a la fecha no está garantizado en muchos lugares de la provincia sobre todo en zonas rurales y localidades en donde no existe transporte urbano ; además señalan que no están cubiertas las partidas escolares para la limpieza de las instituciones educativas como para sostener los comedores, tal lo indica el plan de alimentación.

Para el miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de septiembre de 2021, se prevé la realización de Asambleas Escolares con el propósito de elaborar nuevos mandatos con las acciones a seguir que tendrán lectura en la próxima reunión de Consejo Directivo Provincial.

En el marco del nuevo Paro el gremio docente, adhiere a medida convocada por la CTA en contra de la criminalización de la protesta.