Arcioni presentó el Programa “Arraigo” que busca poner en valor a la Meseta Central del Chubut

Tiene como objetivo principal sentar las bases de un proceso de Desarrollo Territorial Integral de la región. Además, el mandatario provincial firmó la adhesión de Chubut al PRODECCA en beneficio de productores caprinos.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este miércoles la presentación del programa “Arraigo”, que busca poner en valor a la Meseta Central, generando nuevas oportunidades para sus pobladores. En ese marco, firmó la adhesión al Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor Caprina (PRODECCA), que impulsa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En su discurso, Arcioni destacó el significado del programa “Arraigo” para la Meseta Central y sostuvo que “hoy contamos con la presencia de María Luz Montesino, nacida en Puerto Madryn que se crió en la Meseta. Se recibió de médica, volvió y hoy está haciendo la residencia en Gan Gan y es un ejemplo de lo que significa el pertenecer a una zona”.

“Lamentablemente la Meseta Central durante años ha sido dejada de lado, ha tenido un decrecimiento demográfico muy importante, y durante mucho tiempo se habló de cómo hacer para evitar que los chicos se vayan y no pierdan las esperanzas al igual que los productores. Hubo un despoblamiento rural muy importante; en 2014 había casi 1.500 productores y hoy 618 productores caprinos con menos de 50 mil cabezas de ganado. Por eso apostamos al plan ‘Arraigo’ y un agradecimiento al ministro de Industria, Ganadería y Pesca de Nación, Luis Basterra, por entender la problemática y lo que significa el verdadero federalismo”, manifestó Arcioni.

Asimismo, el mandatario expresó: “sepan que este Gobernador y su equipo no les va a soltar la mano, los estamos acompañando desde un primer momento, queremos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y que el ejemplo de María Luz sea para que todos aquellos chicos que terminen la escuela, tengan futuro y vuelvan a su lugar. Para eso necesitamos el acompañamiento del Gobierno Nacional como lo está haciendo y del Estado Provincial a través de las distintas áreas”.

Debate con fundamentos

El Gobernador sostuvo que “no le voy a escapar a la discusión del desarrollo de la Meseta Central, nosotros tenemos 4 zonas bien delimitadas y es necesario el debate con fundamentos para discutir el desarrollo de la Meseta Central, para que vuelva a poblarse, que vuelva a tener producción y por sobre todas las cosas que los chicos tengan esperanza. Que los hijos de esa tierra puedan volver y mirar un futuro o puedan ver cuál es lo mejor para su futuro, ahí me van a tener trabajando. Voy a dar la discusión, yo quiero el desarrollo productivo cuidando el medio ambiente por sobre todas las cosas”.

“Basta de discusiones estériles y fundamentalistas, demos una discusión como se merece. Los pobladores de la Meseta necesitan ver un futuro, por eso convoco a todos los sectores políticos, a los científicos, a que demos el debate de cara a la sociedad. Yo quiero una provincia próspera y que los chicos tengan futuro y no es justo que tengamos diferencias en cuanto a esperanza entre un chico de la meseta y el resto. Porque gran parte del desarraigo es por eso y se van a otras ciudades en busca de mayores oportunidades”, remarcó el mandatario provincial.

Además, Arcioni añadió que “quiero que la infraestructura de la Meseta sea la misma que en las otras localidades porque la dignidad de la gente pasa por tener un trabajo y por tener y darle futuro a sus hijos. Llamo a la madurez política y académica para que demos la discusión en la Meseta Central que es lo que se tiene que hacer:, una minería sustentable, como también todos estos proyectos productivos que estamos llevando adelante acompañando a los productores, a los ganaderos, absolutamente a todos. Acá hay un Gobernador que no les va a soltar la mano, que esta cooperativa sea el puntapié inicial para que le pueda dar un futuro a los hijos de la meseta central”.



Presencias

El acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, contó con la presencia de los ministros Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, el coordinador Programa Chubut Sustentable, Rubén Contreras, y los jefes comunales de Telsen, Leandro Bowman; de Gan Gan, Santiago Huisca; de Gastre, Genaro Pérez, y de Paso del Sapo, Víctor Candia, y la secretaria de la Cooperativa Esperanza Rural, Vilma Montesino.

Además de manera virtual, representando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, participaron el subsecretario de Gestión Política, Ariel Martínez, y el director General de la DIPROSE, Manuel Fernández Arocena.



Arraigo

El ministro Arzani valoró que “el Gobernador tomó la decisión de poner en marcha este programa, que tiene como objetivo principal sentar las bases de un proyecto de desarrollo territorial, integral de la meseta central. Una vez que esté en funcionamiento, atrás de eso vendrán proyectos del Ministerio de Producción de la provincia con lo que va a ser el desarrollo productivo de la meseta”.

“La puesta en marcha es conducir un plan de recuperación de la región que exige trabajar en acuerdos públicos y privados bajo un plan de desarrollo territorial junto a los Gobiernos locales y pobladores. La estrategia de intervención que vamos a aplicar es a través del polo cooperativo productivo, que será un espacio en el cual vamos a garantizar formación, capacitación, generación de trabajo, producción, logística, comercialización, experimentación y controles de gestión”.

“Se va a financiar con fondos nacionales y provinciales y en 2021 se va a trabajar en dos ejes principales: por un lado la infraestructura como la finalización de centros de acopio de lanas y cueros, salas de faena, plantas de separación y algunas estructuras más y dentro de lo que es el fortalecimiento la incorporación de la provincia al PRODECCA, y por otro lado específicamente el lanzamiento de la cooperativa rural Esperanza Rural de Telsen”, explicó.

Arzani indicó que “trabajaremos en la integración de las cadenas de valor, en la generación de cooperativas de trabajo, en la red de lanerías y tejidos artesanales y en mejoras de conectividad. La combinación de esto con la infraestructura es fundamental para que este plan sea el primer paso para poner en igualdad de condiciones un territorio, y después trabajar en proyectos productivos de mayor envergadura. Es un hito importante que Chubut sea la octava provincia que entra dentro del plan de desarrollo de la cadena caprina, tuvimos una caída importante de esta actividad y creemos que con esto vamos a volver a recuperarlo porque sabemos que es una de las actividades de mucha fortaleza en la meseta”.



Adhesión al PRODECCA

Tras la rúbrica de la adhesión de la provincia al Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor Caprina (PRODECCA), el director General de la DIPROSE, Manuel Fernández Arocena, manifestó que “es un gusto trabajar con las provincias, lo venimos trabajando con distintas líneas y ahora acompañamos en la Provincia en la adhesión al programa PRODECCA que es de fortalecimiento de la producción caprina con posibilidad de financiar proyectos para familias que se dedican a esta actividad. Contribuyendo en sus ingresos para mejorar el desarrollo en las opciones de mercado”.

“Buscamos y priorizamos beneficiar a familias campesinas cuyo ingreso principal provenga de esta actividad y que tengan entre 50 y 400 animales por familia. La posibilidad de mejorar la inserción de esas familias a las cadenas de valor, creemos que hay mucho por hacer con familias en la meseta que pueden ser beneficiados con este programa”.



Estrategia productiva

En tanto, el subsecretario de Gestión Política, Ariel Martínez, destacó el “trabajo de articulación con las provincias, hoy se suman al PRODECCA que es un eslabón más y lo valoramos profundamente. Esperamos sea estratégico para brindar oportunidades”. En este sentido manifestó que “seguimos articulando y desarrollando tareas conjuntas para que nuestros productores sean más eficientes, nuestros consumidores tengan mejor calidad y disponibilidad de precios en materia de alimentos y seguir exportando productos de calidad”.

Al tiempo recordó que “días atrás el Gobierno Nacional bajó derechos de exportación a las retenciones de lana y productos de economías regionales, demostrando que para nosotros el valor agregado local, el trabajo local y la generación de divisas con productos de alto valor agregado son parte de nuestros objetivos. En esa línea trabajamos con Chubut, en un mismo sendero de estrategia productiva”, concluyó Martínez.