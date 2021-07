Arcioni entregó la inscripción formal a la Cooperativa Esperanza Rural de Telsen

La Cooperativa trabaja desde hace 10 años en la comuna y fomenta el sentido de pertenencia a sus tierras y la igualdad de oportunidades.

En el marco de la presentación del programa “Arraigo”, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, entregó este miércoles la inscripción a la Cooperativa Esperanza Rural de Telsen, como parte del trabajo que se viene realizando a través de la promoción del asociativismo con el objetivo de generar más empleo genuino y desarrollo productivo en la región.

En este contexto, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala acompañó la entrega y detalló que “hemos escuchado la realidad de boca de la gente que vive en la Meseta, conociendo esta sinergia que se está produciendo entre el Estado Nacional, Provincial, los gobiernos locales, la gente, los trabajadores para dar solución a la problemática que tenemos en la provincia”.

“Allá por el año 1989 estaba terminando mis estudios secundarios y como parte de un proyecto educativo conocí la Meseta, recorrimos toda la zona aportando la intención que teníamos, estuvimos acompañando, tratamos de hacer un aporte, en ese momento el problema era que los chicos que terminaban la secundaria no volvían a la zona. Había una población que decía que nuestros chicos no vuelven, por suerte después de tantos años de la mano del gobernador Mariano Arcioni se me da la posibilidad de volver a la Meseta y buscar una solución a esta problemática”, sostuvo emocionado.

Ayala valoró que “la formación de esta cooperativa que está naciendo, hoy resume la política actual del Estado, y las que no se llevaron adelante en todo este tiempo, que no buscaron una solución. Esta cooperativa agrupa a los pequeños productores que tienen 50 ovejas y con eso tienen que subsistir. Solos no pueden, si se asocian, si trabajan en forma cooperativa sí pueden generar un vínculo con otras asociaciones, se le puede dar valor agregado al recurso que tenemos en la provincia”.

“Creo que llegó el momento de terminar de hacer grandes anuncios y empezar a trabajar concretamente como va a ser este proyecto, comenzar a levantar la mano para políticas públicas que den soluciones. Agradecerle al Gobernador la oportunidad de poder llegar con alguna solución para que las familias puedan tener a sus hijos de vuelta en sus casas y puedan vivir en el lugar que eligieron”, finalizó el funcionario provincial.

Sentido de pertenencia

En tanto que la secretaria de la cooperativa Esperanza Rural, Vilma Fernández, destacó que “es un día diferente para los productores que formamos parte de la Cooperativa. Es un día de alegría porque estamos dando un primer paso indispensable para poder seguir afianzando el trabajo, que este grupo viene realizando desde hace más de 10 años”.

“La aprobación inicial de la cooperativa va a ser un estímulo más para sostenernos en este camino, porque creemos que el trabajo en conjunto es lo que puede ayudarnos, ya no solo a mejorar sino a no desaparecer, como ya ha pasado con muchos productores. Algo que vivimos y sufrimos con muchos de nuestros vecinos. Somos todos hijos de esta zona de la Meseta Central, todos tenemos nuestras raíces acá y es lo que les intentamos transmitir a nuestros hijos”, indicó la secretaria de la Cooperativa.

En este marco, añadió que “a pesar de nuestra convicción, la dureza del clima y la ausencia histórica de una política de Estado para el interior hace que hoy nos encuentre en un proceso de despoblamiento que nos llena de tristeza y angustia, porque queremos quedarnos pero a veces la pelea es desigual. Estamos convencidos de que el trabajo dignifica, y que con esfuerzo, ideales, valores y un objetivo claro se puede construir un destino también en esta parte de la provincia”.

“Somos pequeños productores ovinos y el sentido de arraigo y amor a la tierra hace que sigamos luchando desde nuestra Meseta Central para poder desarrollar productos productivos que generen trabajo genuino y que nos permitan brindar oportunidades para los jóvenes. Estamos dispuestos a sentarnos en todas las mesas de trabajo que nos convoquen en busca de encontrar una solución equilibrada, pero no debemos olvidar que si queremos hablar de sustentabilidad eso solo será posible si consideramos como parte del sistema al productor y su familia porque son la verdadera especie que está en extinción, nuestros campos ya están despoblados”, completó Vilma Fernández.