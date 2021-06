Arcioni participó del lanzamiento de la Temporada de Invierno en La Hoya

El mandatario provincial, destacó la fuerte inversión del Centro de Alta Montaña e instó a seguir trabajando para que Esquel y la Comarca Andina se conviertan en “el polo turístico de la Provincia”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este sábado del Lanzamiento de la Temporada de Invierno en Esquel. En la oportunidad, destacó la fuerte inversión que se realizó para contar con un servicio turístico de primer nivel y agradeció el trabajo en conjunto para convertir a Esquel y la Comarca Andina en el polo turístico de la Provincia.

El mandatario provincial lo hizo de manera virtual, desde Sala de Situación de Casa de Gobierno, mientras que el lanzamiento oficial se realizó desde la Confitería ‘El Zorro’ (cota 1600mts) en el Centro de Alta Montaña, La Hoya, con la presencia de los ministros de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor Garcia; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y el representante del CAM La Hoya, Nicolás Herrera e invitados especiales.

Al referirse a los presentes, el Gobernador pidió disculpas por no estar en el lugar debido a su agenda, ya que “continuaremos con actividades que tenemos por el plan de vacunación con los sectores productivos de la Provincia, pero próximamente estaremos acompañándolos”.

“Quiero resaltar y recordar cuando tomamos la decisión de concesionar La Hoya, para volver a posicionarla como un centro turístico de destino de la Cordillera y así potenciarla de manera nacional e internacional. Desde un primer momento contamos con el acompañamiento del Intendente y el tiempo nos dio la razón, ya que se ha tenido la posibilidad de potenciar el Centro de Esquí y hoy podemos decir que todo lo que hemos comprometido, la CAM la Hoya lo cumplió con creces”, valoró el mandatario provincial.

Arcioni remarcó que “el parador ‘El Zorro’, de 600 mts2, se construyó en tiempo record, en 140 días en plena temporada invernal en los casi dos años que lleva de concesión invirtieron en tiempo record un poco más de 3 millones dólares, no sólo en el parador sino en medidas de seguridad, infraestructura, medios de elevación, la puesta en valor de los distintos puestos del centro de Esquí y hoy los chubutenses podemos decir que tenemos un Centro de Esquí de nivel internacional”.

“La Comarca Andina tiene que ser el polo turístico de la Provincia”, manifestó el Gobernador y señaló que “estamos trabajando para ello y en otras medidas que apoyando a todos los sectores, tanto productivos como el polo tecnológico para la puesta en valor de la región”.

En este sentido, Arcioni resaltó “el trabajo en conjunto para que esto sea posible, luego de un 2020 muy difícil para todos por la pandemia. Lo dije en la apertura de la temporada invernal para la provincia, ninguno ha estado preparado para gobernar en pandemia. Hemos pasado por diversas situaciones, coronavirus, hantavirus, pero siempre nos sobrepusimos a todas las adversidades porque trabajamos con templanza y podemos decir que estamos saliendo adelante”.

Plan de vacunación

Asimismo, el mandatario provincial destacó “el trabajo del Ministerio de Salud que algunos lo han criticado, pero no saben que se viene realizando un trabajo impecable en la planificación de las vacunas, en Esquel por ejemplo, tenemos al día de hoy 40.509 personas vacunadas”.

“Se viene administrando las vacunas que van llegando y podemos decir que gracias a las gestiones del Gobierno Nacional para la adquisición de las mismas, estimamos que en septiembre tendremos la totalidad de la población chubutense vacunada”, indicó Arcioni y añadió que “quiero destacar el trabajo del Dr. Puratich y su equipo”.

Potenciar el turismo

Por otra parte, el Gobernador “agradeció al municipio de Esquel por el acompañamiento y por poder cumplir con los objetivos, entendiendo que la política de Estado del turismo se hace trabajando de buena fe. Acá no hay actores que tengan mayor o menor rédito, lo quiero dejar en claro por declaraciones que he escuchado y decirles que si hoy abrimos esta temporada invernal es por el trabajo de todos y por una decisión política que hemos tomado. Por eso destaco la buena fe de quienes lo entendieron así, y a quienes no los invito a seguir colaborando para que la provincia se siga engrandeciendo”.

“De esta manera, vamos a potenciar a Esquel y la Comarca Andina y posicionarla como Centro Turístico de relevancia para todo el país. Sabemos que tiene un potencial ilimitado y tenemos que trabajar como política de Estado para que toda la comarca andina se potencie en lo que acabo de decir, y no con otras actividades productivas que vamos a desarrollar en el resto de la provincia. Tenemos que tener bien en claro cuál es el plan de desarrollo y futuro en la provincia”, concluyó.

Turismo política de Estado

Por su parte, el ministro Garcia destacó que por decisión del gobernador Mariano Arcioni “el turismo en Chubut es una verdadera política de Estado” y valoró, al mismo tiempo, el aporte de la actividad al movimiento económico.

Subrayó la importancia de la temporada invernal y puso el acento en el trabajo articulado entre el sector público y el privado, indicando que “es en conjunto como se logran los verdaderos resultados. Hoy desde el centro de esquí La Hoya estamos anunciando que el turismo está activo y que se lleva adelante en la provincia del Chubut”, expresó el funcionario de cara a representantes de diferentes instituciones ligadas al mundo de la montaña.

En tanto, el ministro Cavaco rescató el esfuerzo y el compromiso de múltiples actores para que finalmente la provincia tenga temporada de invierno. “Deseamos que sea con éxito”, manifestó el titular de la cartera productiva.

“Día de festejo”

El intendente Ongarato no dudó al señalar que el lanzamiento en “La Hoya” representa “un motivo de festejo” y recordó que el turismo es un pilar fundamental en la economía de la zona, que genera empleo y motoriza el comercio.

Resaltó el trabajo mancomunado con el Gobierno de la Provincia y los prestadores. “Hay que agradecer a todos los que son parte de este lanzamiento. El mayor de los éxitos para todos”, amplió el jefe comunal.

Centro de esquí moderno

En tanto, el gerente del CAM afirmó que es “un día especial porque estamos haciendo la apertura sobre el parador más moderno de la Argentina” y explicó que el edificio bautizado “El Zorro” se está inaugurando hoy de manera oficial.

A su vez, aseguró que hay “expectativas” en torno a la temporada y al arribo de visitantes de distintos puntos del país. Para concluir realzó que el acompañamiento del Gobierno Provincial y de múltiples instituciones de la comunidad.

