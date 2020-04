Arcioni: “La Plataforma Digital servirá para flexibilizar algunos sectores, con controles muy estrictos”

Así lo aseguró el mandatario provincial en conferencia de prensa.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presentó la Plataforma Digital que servirá para flexibilizar en alguna medida la vigencia de las restricciones en el marco de la pandemia por Coronavirus, destacó que la misma fue puesta en conocimiento de las autoridades del gobierno nacional y advirtió que “esta flexibilización es para algunos sectores con un control muy estricto, con facilidades que le vamos a otorgar”.

Arcioni sostuvo que durante la comunicación vía videoconferencia mantenida, en la tarde de este martes, con el presidente Alberto Fernández y demás gobernadores, “se analizó la extensión de la cuarentena, los puntos de vista de cada provincia al respecto, siempre primando y priorizando la salud”.

En ese marco, resalto que hubo coincidencia “con el planteo que nos ha hecho el señor Presidente, y nos comprometimos acercar cuáles serían las formas para flexibilizar la cuarentena. En nuestro caso le presentamos la Plataforma Digital”.

“Lo que hay que resaltar es que tenemos un decreto presidencial donde tenemos una aislamiento obligatorio, donde la provincia ha adherido y tenemos que trabajar en sintonía con el Presidente y siendo solidarios con todos los argentinos”, insistió.

Arcioni valoró la presentación que se realizó “a los intendentes, y también a las autoridades nacionales, al Ministerio del Interior, de Seguridad con quien el ministro Massoni viene conversando”.

“Y lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a seguir siendo estrictos y este es un mensaje para ratificar las medidas que estamos tomando”, remarcó el mandatario provincial.

“No Relajarse”

En ese sentido, Arcioni agregó que “no hay que relajarse, no hay que pensar que le hemos ganado al virus. Estamos en una etapa de prevención, todavía no tenemos el pico máximo del virus y gracias a Dios por la causalidad Chubut hoy no lo tiene”.

“Por eso quiero resaltar que este trabajo profesional que se viene realizando tiene el aval científico de los profesionales que están trabajando en la Provincia. No hay medida que no haya sido consultada con las autoridades y expertos en la materia. Por eso el agradecimiento al ministro de Salud, a todos los que trabajan detrás de esto y al Ministerio de Seguridad”, destacó el Gobernador del Chubut.

Plataforma Digital

Acerca de la elaboración de la Plataforma Digital para flexibilizar la cuarentena, Arcioni indicó que “estuvieron trabajando 20 personas para tener esta plataforma, que ha sido avalada”, y adelantó que “próximamente otras provincias adoptarán este sistema”.

“Reitero no es para relajarse, no le hemos ganado a la pandemia, tenemos que ser conscientes para poder cuidarnos y cuidar al resto”, remarcó.

El mandatario provincial señaló que “esto recién comienza, ven los casos a nivel nacional, los 60 fallecidos hasta el día de hoy. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos atravesando. Una situación muy delicada, por eso esta flexibilización es para algunos sectores con un control muy estricto, con facilidades que le vamos a otorgar”.

Arcioni consideró que el aumento de las detenciones de personas que violan la cuarentena “se da porque no hay que relajarse” y agregó que “seguiremos siendo estrictos en el cumplimiento de las normas, estamos luchando para que esta pandemia no se instale en la provincia”.

“Estamos en una etapa preventiva, seamos conscientes de eso”, concluyó el gobernador chubutense.

—