Arcioni inauguró obras eléctricas en Comodoro Rivadavia con una inversión provincial de más de 500 millones de pesos*

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes en Comodoro Rivadavia la inauguración de las obras de alimentación de energía eléctrica y estación transformadora en Área Central – Stella Maris y de suministro de electricidad a la localidad de Rada Tilly, la cual contará con la ampliación de la red eléctrica en la línea aérea de media tensión 33Kv y de la estación de rebaje.

Las obras fueron finalizadas con aportes provinciales, tras haber sido paralizadas por interrupción de cancelación de los Certificados de avance de Obra en la gestión presidencial de Mauricio Macri.

El mandatario provincial destacó la planificación energética para la ciudad y la provincia. «Estas obras se hacen en conjunto y cuando se piensa en el bienestar y el desarrollo de las provincias», realzó.

«Esta es una muestra clara del trabajo integrado. Esto se venía planificando hace quince años. Siempre vinos la necesidad de tener está obras que abastecerá al área central, los barrios Solari y Cívico además del puerto», expresó Arcioni.

«Si no hay energía no hay crecimiento, sin un proyecto energético serio es imposible» definió el Gobernador. «No importa a quién le toca inaugurar. Esto va más allá de los procesos políticos. Hay obras que no se ven», adelantando que el día 22 se abrirá la licitación para la línea de Camarones. «Por primera vez tenemos un plan de Interconectado Regional con proyectos técnico y ejecutivo», remarcó Arcioni.

«Hemos sorteado muchos obstáculos. Queda mucho por hacer porque nunca perdimos el rumbo. Muy pocos saben por todo lo que nos tocó pasar. La política está para solucionar problemas, no para echar culpas hacia atrás», sostuvo el mandatario provincial.

*Presentes*

Participaron del acto los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; de Rada Tilly, Luis Juncos; el vice intendente Othar Macharashvili; la gerente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Ivana Papaianni, los diputados provinciales María Magdalena Cativa y Adriana Casanova; el presidente de CABIN, Armando Constanzo; el protesorero del Consejo de Administración de la SCPL, Mario Cambareri; secretarios municipales, concejales de Comodoro y Rada Tilly, empresarios y púbico en general.

*Compromiso político*

Las obras fueron iniciadas en julio del año 2017 y avanzaron en su ejecución hasta diciembre del mismo año, momento en que se interrumpió la cancelación de los Certificados de avance de Obra por el Estado Nacional. No obstante en el año 2020, el Gobernador Arcioni asumió nuevamente el compromiso político y económico de retomar la ejecución de las obras fundamentales para el abastecimiento firme de los usuarios con cobertura de la demanda y sus ampliaciones.

*“Es un día de agradecimiento”*

Por su parte, Juan Pablo Luque valorizó la realización de esta obra energética. «Es un día de agradecimiento para el Gobierno. Tenemos una gran necesidad de obras como éstas». Y adelanto las gestiones para seguir desarrollando proyectos vinculados con las energías alternativas como la eólica y el hidrógeno. «Se consiguen inversiones porque generamos. Si no tuviéramos ingresos difícilmente podríamos tener este tipo de obras. Pensamos en seguir creciendo y viviendo con dignidad», sintetizó.

*Obra estratégica*

A su turno, el intendente de Rada Tilly Luis Juncos considero «estratégica» la obra licitada y luego paralizada hasta su finalización. «Esto garantiza el crecimiento sostenido porque la energía era siempre un condicionante. Costó pero en marzo la tendremos en marcha», expresó Luis Juncos quien agradeció las gestiones del Gobernador Arcioni y del personal técnico de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

*Estación transformadora Central-Stella Maris*

El objetivo de la obra será el de suministrar energía a la nueva estación transformadora, repotenciando a la misma, para suministro de áreas que actualmente abastece y nuevos consumos a compensar. La concreción de la obra se realizó con una erogación propia del Estado Provincial de un importe de $ 385.232.998.

Respecto a la obra de suministro de electricidad a la localidad de Rada Tilly contempla la construcción de una Estación Transformadora de 33/13,2 kV con una Línea Media Tensión doble terna en 13,2 KV, y obras complementarias. La finalización de la obra se logró con un aporte propio del Estado Provincial, con un total de $ 179.822.517.