Arcioni acordó con la empresa Red Chamber la incorporación de 65 trabajadores de la ex Alpesca

“Nuestra obligación es lograr la mayor dignidad de todos los vecinos de la Provincia, generando fuentes de trabajo genuinas”, remarcó el Gobernador durante la firma del convenio.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, suscribió este martes un convenio con la empresa Red Chamber Argentina S.A. y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), para la incorporación de 65 trabajadores de la denominada ex Alpesca S.A a la compañía.

El acto se desarrolló en la Sala de Situación y contó con la presencia del vicegobernador, Ricardo Sastre; el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; los secretarios de Pesca, Gabriel Aguilar, y de Trabajo, Cristian Ayala; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; en representación de Red Chamber, Eduardo Navarro, el secretario general del STIA, Luis Núñez, el vocal del sindicato, Oscar Hughes, y trabajadores de la ex Alpesca.

Luego de rubricar el convenio, el gobernador Arcioni remarcó que “hoy es un día histórico y de alegría. Cuando uno repasa todo lo que pasaron los trabajadores a lo largo del tiempo, sabemos que Luis nunca les soltó la mano, el Estado siempre estuvo presente y muchos traccionaron, desde Gustavo, Ricardo, el ministro Grazzini, Ayala, Aguilar. Esto es gracias al esfuerzo y compromiso de todos. De entender el resguardo de la fuente de trabajo, el derecho de trabajar, sabiendo que los subsidios son importantes en momentos de crisis pero no son dignos en la permanencia en el tiempo”.

“Nuestra obligación es lograr la mayor dignidad de todos los vecinos de la Provincia, queremos generar fuentes de trabajo dignas para todos los chubutenses. Este esfuerzo que hacemos entre todos, de poder lograr este acuerdo y que tantas familias puedan volver a tener un trabajo, un horizonte, a uno lo llena de orgullo”, señaló el mandatario provincial.

Asimismo, Arcioni mencionó que “así se consiguen las cosas; con diálogo, respeto, perseverancia y sobre todo templanza. Las discusiones para una mejor condición laboral no se dan desde la falta de respeto y prepotencia. Aquí van a tener las puertas abiertas de esta Gobernación, porque así se trabaja y se sale adelante: todos aportando y tirando del mismo carro, más allá de las ideologías políticas”.

“Ver que esas familias que se incorporan tengan la tranquilidad de que su trabajo será bien redistribuido y que tendrán un futuro, en eso tenemos que juntar esfuerzos todos los representantes políticos, desde la Gobernación junto a los municipios, traccionar para que la provincia salga adelante”, remarcó el Gobernador.

Por último, Arcioni agradeció “estos grandes gestos, ya que podemos demostrar que estamos saliendo de una crisis como nunca antes se vivió en la Provincia. Es una demostración de que trabajando de esta manera podemos tener la provincia que todos queremos, digna de ser vivida, donde los ciudadanos tengan fuentes de trabajo y miren un futuro para todos”.



“Día de mucha alegría”

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, expresó que “es un día de mucha alegría y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los integrantes de este acuerdo, porque indudablemente se logró gracias a que cada uno puso su voluntad, y tuvo mucho que ver nuestro Gobernador, la empresa y los trabajadores que tanto esperaron”.

“Muchas veces fueron a manifestarse y golpear la puerta del municipio y siempre con mucho respeto. Es mi obligación y deber trabajar por darle mejor calidad de vida a cada uno de mis vecinos y ellos lo son. Agradecer a Mariano, a los sindicatos, a todos por ocuparse de esto y feliz de irme con una solución para todos estos trabajadores”, finalizó Gustavo Sastre.

Agradecimiento

En tanto, el secretario general del STIA, Luis Núñez, agradeció “en nombre de nuestra organización a todos los que intervinieron en este proceso para lograr la incorporación a la firma Red Chamber de trabajadores que pertenecieron a la empresa Alpesca”.

“Desde los hermanos Sastre, a quienes les estuvimos golpeando la puerta permanentemente, al secretario de Pesca y de Trabajo y al ministro Grazzini que lo molesté para que le demos forma a este proyecto y acuerdo para poder incorporar, todos trabajaron bajo la directiva del Gobernador, y a los compañeros que esperaron tanto tiempo para concretar este derecho”, señaló el sindicalista.

Triunfo de los trabajadores

Claudia Millama, trabajó en Alpesca durante 23 años, y tras la firma del convenio manifestó que “esto es un triunfo de los trabajadores. Estamos felices de lograr la reincorporación porque fue una lucha de 9 años que estuvimos a la espera y ahora se firmó y se logró, estamos enormemente agradecidos”.

“Esto representa la tranquilidad de muchas familias, somos 65 los que vamos a ingresar ahora, esto es esperanza por esto estamos muy emocionadas” y agradeció al STIA que “nunca nos soltaron la mano y nos acompañaron desde un principio. Siempre tuvimos el apoyo del Gobierno y del sindicato; hoy salimos victoriosos”.

Yanina Montiquin, también espera con ansias la incorporación a Red Chamber y comentó que esta noticia “es una gran emoción, hace tiempo que venimos esperando esto, fueron 9 años de espera para volver a ingresar. Haber logrado esto es un logro inmenso, es tranquilidad, es cerrar un ciclo. Ahora vamos a pertenecer a la firma y sólo esperamos la expropiación para terminar el ciclo y desprendernos de la ex Alpesca. Hoy es un día histórico”.