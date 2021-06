El Hoyo: Rodríguez informó acciones y gestiones llevadas a cabo desde la Secretaria de Desarrollo Social

Tatiana Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de El Hoyo, informó diversas actividades y gestiones que se vienen realizando desde las distintas áreas bajo órbita de dicha cartera. Entre ellas resaltó un intenso trabajo en el área de la mujer género y diversidad; como así también la intervención y acompañamiento en la rehabilitación a personas con algún tipo de adicción severa.

Área de la Mujer, Género y Diversidad

En este espacio institucional, se vienen desarrollando tres programas específicos:

-Acompañar: es un programa mediante el cual junto a la provincia del Chubut se ha logrado llegar a 250 mujeres de manera concreta con un apoyo económico, durante seis meses. A través del mismo se promueve la autonomía de las mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica. Este apoyo tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género.

Se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022 que se viene llevando cabo desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de La Nación.

-Producir: este programa tiene como objetivo acompañar a mujeres productoras y emprendedoras de la localidad víctima de violencia de género que presentaron diferentes proyectos que les ayude a dar un impulso a dichas iniciativa.

-Generar: a nivel municipal este programa nacional, contempla dos aristas por un lado la capacitación virtual para personal municipal en perspectiva de género, y por otro fortalecer el área con cosas concretas 8 computadoras, celulares, impresoras, que permitan al área tener autonomía y poder trabajar de forma correcta, explicó a este medio la secretaria Tatiana Rodríguez.

La funcionaria además subrayó “Este gobierno municipal ha hecho énfasis en esta arista, considerando fundamental en este contexto de pandemia y emergencia ígnea poner el ojo en quien más lo está necesitando en la localidad, y evaluamos que es un foco a acompañar” .

Al tiempo que valoró el trabajo interinstitucional e interdisciplinario, que se realiza en el ámbito local, con la intervención de siete instituciones con quienes hace un año se elaboró un protocolo que establece el rol de cada una.

Acción Social

En la actualidad, desde este sector se está ejecutando y distribuyendo el plan calor; se continua asistiendo a personas Covid positivo y contactos estrechos, este trabajo se realiza junto a las trabajadoras comunitarias en terreno que son quienes marcan las familias que están necesitando o demandando algún tipo de asistencia como por ejemplo alimentaria, leña, gas, o un simple trámite o compra .

-Asistencia damnificados incendio

En la actualidad a través de gestiones de aportes realizadas por el titular de la secretaría de desarrollo económico municipal ante el ministerio de turismo y deportes de la Nación, se está solventando el alquiler de viviendas a 17 familias cuyas viviendas fueron afectadas por el incendio del 9 de marzo.

En tanto el área de acción social, trabaja junto a la secretaria de planificación y obras públicas, a cargo de Julio Ruiz, en el programa de construcción de módulos habitacionales de emergencia, en ese marco desde el área se realizaron los relevamientos socio económicos de los damnificados. En tal sentido Rodríguez dijo “Estamos con un avance de construcción importante de los módulos. Nosotros nos tocó la parte de la encuesta socio económica que permite conocer la realidad de las familias; con esto que nos marca este gobierno de ser justos y de no dejar a nadie afuera y de no beneficiar a quien realmente no necesita concretamente la ayuda porque tiene otra posibilidad y realidad económica , igualmente se contuvo a la totalidad de personas que perdieron la vivienda única”.

Rehabilitación de personas con adicciones severas

En este aspecto se viene realizando un trabajo silencioso con personas en situaciones vulnerables afectadas por algún tipo de adicción severa.

La secretaria de Desarrollo Social Municipal, Tatiana Rodríguez, al respecto señaló “nosotros tenemos la certeza de ir donde está la necesidad, así nos ha encomendado el intendente, y muchas veces la necesidad no solo pasa por cosas materiales, la comunidad de El Hoyo sabe que hemos trabajado con al menos tres casos de adicciones severas que hoy en día están transitando un proceso de recuperación, trabajamos interdisciplinariamente con el hospital( salud pública) y estamos permanentemente en contacto con las instituciones que los están albergando y las familias de estas personas que también están transitando un proceso”.

A esto informó que además de acompañar el proceso de rehabilitación, ya se comenzó a trabajar pensando en la reinserción en la comunidad de estas personas, que también están siendo capacitadas en el marco de sus respectivos tratamientos de rehabilitación con el objetivo de acompañar todo ese proceso.

Discapacidad

En materia de discapacidad, se trabaja de forma coordinada con los gobiernos provincial y nacional. En la actualidad se está realizando un reempadronamiento de personas con certificado de discapacidad y un relevamiento de personas con problemas de celiaquía, este último con la idea de gestionar un aporte mensual a través de un programa especificó que le otorga una tarjeta para ser utilizada en la compra de alimentos con el fin de ayudar a la dieta alimentaria adecuada que la enfermedad requiere y que son de costos elevados.

Proyecto de CDI en Catarata Norte

Se avanza en las gestiones del proyecto de construcción CDI catarata norte, al respecto Rodríguez, resaltó que en una reunión virtual mantenida semanas atrás con el ministro nacional Daniel Arroyo , “ expresó su interés y compromiso para que esto se concrete con la mayor celeridad posible, esto le va a dar la posibilidad a los vecinos de contar con un espacio de encuentro y unión , estamos muy contentos con esta noticia , y este proyecto que estamos gestionando para que salga cuanto antes” .

Finalmente la titular de la cartera municipal de Desarrollo Social, dijo “Venimos trabajando, tratando de no desviarnos de nuestro eje , que es que las personas estén mejor . agradecida al equipo que me acompaña que a pesar de los avatares que nos tocó vivir están firmes y convencidos que estamos acá solamente por el hecho de hacer la vida cotidiana de las personas un poco mejor y feliz”