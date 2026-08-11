Wisky puso en funciones al nuevo director del Hospital de Lago Puelo

Se trata del licenciado en Enfermería Marcos Gabriel Guevara. El secretario de Salud provincial visitó el establecimiento sanitario en el marco de una recorrida que se encuentra llevando adelante en la Cordillera.

En el marco del plan de reordenamiento y jerarquización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, puso en funciones al nuevo director del Hospital Rural de Lago Puelo, el licenciado en Enfermería Marcos Gabriel Guevara.

El titular de la cartera sanitaria provincial se encuentra desarrollando en la Cordillera una amplia agenda de trabajo, junto a la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, y su equipo, con el fin de efectuar un relevamiento en diferentes centros de salud.

En ese marco, Wisky puso en funciones y mantuvo una reunión con el nuevo director del Hospital Rural de Lago Puelo, acordando un trabajo conjunto y avanzando en cuestiones claves como la adquisición de más equipamiento y la incorporación de recurso humano.

En ese contexto, agradeció al director saliente, el odontólogo Sebastián Thern, por la gestión realizada al frente del establecimiento rural.

Obra de ampliación

El secretario de Salud y Guevara dialogaron sobre la obra de ampliación que ejecutó en el hospital el Gobierno provincial, que permitirá mejorar la atención sanitaria, ofreciéndole a los vecinos más y mejores servicios, a través de la puesta en marcha de nuevas áreas y de la incorporación de más especialidades.

En esa línea, se dotará al establecimiento sanitario de instalaciones de mayor complejidad, mejorando sustancialmente la calidad de atención y la capacidad de respuesta hacia la comunidad.

Fortalecimiento del trabajo coordinado

Por otro lado, Wisky, acompañado por su equipo de trabajo, se reunió con el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, y con las autoridades de la Comisaría local, el jefe Comisario Inspector, Jaime Bautista Alvarado; el segundo Jefe, oficial Principal Mario Agustín Méndez, y la jefa de Policía Comunitaria, oficial Principal Mónica Vanesa Quijon.

El secretario de Salud continuará cumpliendo en la zona cordillerana una amplia agenda de recorridas, visitando centros asistenciales y reuniéndose con autoridades y referentes de diversas instituciones, con el fin de fortalecer el trabajo coordinado en pos de optimizar el sistema público sanitario.



