Walter Cortés: “Si no arreglan la ruta, no vamos a dejar pasar a los camiones chilenos”

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, convocó hoy a sus pares electos en San Carlos de Bariloche, Esquel y otras localidades de la Comarca Andina para abordar la problemática de la destrucción de la ruta nacional 40 y la exigencia a Vialidad Nacional para su inmediata reparación.

En la oportunidad, también se requirió la declaración de emergencia vial a las legislaturas provinciales de Rio Negro y Chubut, con el objetico de que “arbitren los medios necesarios para la solución inmediata a los problemas ocasionados por la falta de mantenimiento de la traza vial”.

El jefe comunal anfitrión adelantó que “enviamos la solicitud de informe a Vialidad Nacional, junto a las denuncias penales del Concejo Deliberante de El Bolsón y las distintas cámaras de nuestra localidad, sumándose al pedido de los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres”.

Por su parte, el intendente electo de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, dijo que “nuestra preocupación es observar cada día que la ruta nacional 40 está más destruida entre Bariloche y Esquel. Somos un corredor andino que vive del turismo, donde cada ciudad y cada pueblo aprovechan lo poco o mucho de la gente que viene, aunque nos cuesta muchísimo que llegue a estas localidades”.

Agregó que “los pozos son impresionantes. Recién, viniendo, encontramos a unos turistas brasileños con dos neumáticos rotos. Conlleva dejar el auto y esperar siete u ocho horas para que vengan a buscarlos, con la familia pasando frío. Lo mismo le pasa todos los días a nuestros vecinos, a quienes no les alcanza para vivir y están obligados a pagar los arreglos o la VTV y otras cuestiones burocráticas”.

Desde su óptica, “de alguna forma hay que reaccionar: Argentina debe cuidar a sus habitantes, a sus recursos y a nuestra principal actividad económica, que es el turismo y da vida a toda esta región. No puede ser que vengan los camiones chilenos y nos destruyan las rutas”, recalcó.

“Los pueblos de Esquel, El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo no viven de los camiones chilenos –insistió-, acá la gente vive del turismo y nosotros tenemos que cuidar este recurso porque le da dignidad desde el trabajador común hasta el empresario. Nuestra meta tiene que ser estar por encima de esta problemática porque apuntan a sacarnos esa fuente de ingresos y después hacernos cargo de las pocas expectativas y posibilidades que puede generar la falta de turismo”.

“Exigimos a los funcionarios de Vialidad Nacional que nos den respuesta perentoria ante esta situación caótica. De lo contrario, nos van a obligar a que no dejemos pasar a los camiones chilenos. La ruta tiene que estar en condiciones antes del verano, les vamos a dar tiempo para que hagan el bacheo, pero todo tiene un límite”, remarcó. De igual modo, pidió “bajar la cantidad de kilos que traen esos camiones y ponerles una balanza”.

Cabe señalar que hay un promedio diario de unos 150 camiones de gran porte (argentinos y chilenos), que cotidianamente transitan por el trazado vial. En el caso de los trasandinos, ingresan al país por el paso Cardenal Samoré y continúan hasta Punta Arenas.

Emergencia vial

A su turno, el intendente electo de Esquel, Matías Taccetta, reflejó “la emergencia vial declarada en la mayoría de las localidades, solicitando además el acompañamiento de la legislatura chubutense. Es primordial que se asignen los recursos necesarios para poder hacer el mantenimiento de todo el tramo. Tenemos una obra paralizada desde hace cinco años entre Esquel y Leleque, por donde han pasado empresas y no se ha culminado. El reasfaltado está en malas condiciones y no vemos la auditoría necesaria. Incluso, mucha gente de nuestra ciudad que venía a El Bolsón o Bariloche a pasar el fin de semana, ha dejado de hacerlo por el estado del camino, afectando la economía de la zona”.

Tras reconocer que “conozco a Bruno Pogliano desde hace muchos años, de la época cuando éramos estudiantes”, Taccetta adelantó que “es un desafío comenzar a trabajar en el potencial del Corredor de los Andes -que vincula a Bariloche desde el norte hasta Corcovado al sur-, para insertarlo en el mundo como nuevo producto turístico y que sea un beneficio para todos. Además, uno de los objetivos de mi gestión será que se termine el aeropuerto de Esquel, que es la puerta de ingreso a toda la región”.

Auditoría

A la convocatoria también se sumaron el intendente electo de Epuyén, José Contreras, y el concejal de El Hoyo, Jonathan Crist. Otro de los requerimientos a Vialidad Nacional apunta a “una auditoría de Vialidad Nacional sobre el estado de banquinas, servicios de asistencia y todo lo que concierne al estado de circulación de la traza de la ruta nacional 40; detalles respecto a la cantidad y tipos de obras en ejecución que se están realizando y su estado de ejecución”.

El intendente de El Bolsón reiteró que “no podemos esperar más allá del verano. El bacheo de la ruta nacional 40 es una medida transitoria que no viene dando resultados, solicitamos que se solucione de inmediato con su repavimentación”.