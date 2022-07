Vialidad Nacional realizó un gran despliegue en la emergencia climática de Chubut

El 13° Distrito Chubut aportó maquinaria vial y cuadrillas para despejar las rutas afectadas por el temporal de nieve en la cordillera. Se pudo despejar las rutas y restaurar la transitabilidad, en los horarios establecidos.

Esquel, domingo 24 de julio de 2022.- El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, informa que merced a un gran despliegue de maquinaria y cuadrillas viales en su tarea del despeje y mantenimiento de las rutas nacionales, se logró conservar la transitabilidad en las rutas nacionales de la provincia, que soportaron el temporal de nieve más duro de los últimos años.

Durante este fin de semana, en una medida coordinada con organismos provinciales y nacionales, se acordó hacer restricciones en la circulación para todo tipo de vehículos, excepto camiones con cadenas, de 19 a 08hs, durante el viernes, sábado y domingo. Esa medida posibilitó disminuir la posibilidad de siniestros viales, ya que no se permitió la circulación nocturna, mientras duraba el temporal de nieve.

El sábado, en el inicio de la jornada se rehabilitó desde las 08hs la circulación en la Ruta Nacional N°3 tramo Trelew-Comodoro y así se pudo descomprimir una cantidad importante de camiones, colectivos de larga distancia y vehículos particulares que aguardaban para continuar viaje en ambos sentidos.

Posteriormente, se recuperó la transitabilidad en la Ruta N°259, en la conexión entre Esquel y Trevelin, que había quedado cortado en la noche del viernes, tras soportar un temporal que dejó más de 60 centímetros de nieve en calzada y banquinas. Allí se destinaron dos camiones barrenieve con distribuidor de sal de Vialidad Nacional, que luego de un trabajo intenso desde la madrugada, pudo recuperar la ruta para la circulación, aunque siempre habilitada con extrema precaución.

Luego, merced al intenso trabajo de la maquinaria vial, se pudo recuperar la transitabilidad en la Ruta N°40 en el tramo Esquel-El Bolsón. Allí el sector más complicado se ubicó entre la zona del arroyo La Cancha y El Hoyo, con sectores con mucha nieve acumulada. Vialidad dispuso de cuatro motoniveladoras y dos camiones barrenieve que permitieron recuperar la ruta, primero en el tramo comarcal, entre Epuyén y El Bolsón y luego desde Epuyén a Esquel. Al mediodía, la ruta ya estaba totalmente habilitada, con precaución.

El temporal de nieve castigó con dureza a la parte central de la provincia. Y allí la más afectada resultó la Ruta N°25, que recibió nevadas de distinta intensidad, desde Dolavon hasta Tecka. El tramo que mayor trabajó insumió por parte de los equipos viales fue entre Las Plumas y Tecka, particularmente en el sector de El Pajarito, Cajón de Ginebra y El Molle, donde se registraron hasta 20 centímetros de nieve acumulada. El trabajo de los equipos viales permitió recuperar la ruta a primera hora de la tarde, pero sólo para vehículos pesados, colectivos y 4×4. Los vehículos livianos no tuvieron permitida la circulación, por la permanencia de hielo y nieve en varios sectores.

A las 19hs del sábado, se volvieron a implementar los cortes preventivos en las rutas nacionales, tal como se había anunciado oportunamente, afectando los tramos de RN3 Trelew-Comodoro; RN25 Dolavon-Tecka y RN40 Esquel-El Bolsón.

Durante el domingo, la modalidad de trabajo se repitió y las rutas afectadas a los cortes preventivos fueron habilitadas por la mañana, a excepción de la Ruta N°25 tramo Dolavon-Tecka, que volvió a recibir una fuerte descarga de nieve y no era segura la circulación en la misma. Por ello, ahí se mantuvo la restricción y se implementó el sistema de Tránsito guiado, con maquinaria de Vialidad Nacional encabezando una caravana de este a oeste y viceversa, para descomprimir y liberar a la gente que había quedado varada en las estaciones de servicio de Dolavon, las Plumas, Los Altares, Paso de Indios y Tecka.

Luego, a las 19hs se volvió a aplicar el cierre preventivo de las rutas mencionadas, pero en esta oportunidad no quedó afectada la Ruta N°3 tramo Trelew-Comodoro Rivadavia, que quedó liberada con extrema precaución. Las rutas que quedaron afectadas al corte del domingo hasta las 08hs de este lunes.

En auxilio de los pueblos

Además del intenso trabajo que hubo que desarrollar para despejar las rutas nacionales, los equipos del 13° Distrito de Vialidad Nacional, junto a maquinaria aportada por empresas contratistas, también acudieron en ayuda de localidades que se declararon en emergencia por el temporal de nieve.

Así fue que con máquina motoniveladora se despejó el camino del Cerro Radal, de acceso a la localidad de Lago Puelo. Se trata de un camino de 16 km de longitud que es la única conexión que tiene Lago Puelo con la Ruta Nacional N°40.

La asistencia también llegó a la zona de la comarca andina, donde Vialidad Nacional aportó maquinaria para beneficiar a la localidad de Epuyén, que también tenía tapado de nieve su acceso de la avenida Los Cóndores hacia la RN 40, y a la localidad de El Hoyo, despejando la travesía urbana de la RN 40.

Asimismo, en Esquel se realizaron trabajos de despeje del camino de acceso al aeropuerto de esta ciudad y se despejaron los accesos a la sede de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y de la Escuela Especial N°527 para personas ciegas y con disminución visual.

Para más información, aquellas personas interesadas pueden visitar la página web de Vialidad Nacional ingresando a https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional.