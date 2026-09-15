Vecinos de El Hoyo participaron de la instancia zonal de los juegos chubutenses para adultos mayores

Siete vecinos de El Hoyo viajaron a El Maitén para participar de la instancia zonal de los juegos chubutenses para adultos mayores. Entre las disciplinas se destacan clasificaciones en tejo, truco, canto y pintura.

En la disciplina de tejo femenino participaron Rosa Antin y Carmen Andrades, logrando una clasificación a las instancias provinciales. En truco mixto, clasificaron Margarita Águila y Raúl Larenas.

En las disciplinas culturales, Raquel Leiva clasificó a instancias provinciales en canto solista, realizando una interpretación a capela de “La Nochera”. En poesía, Eduardo Girelli clasificó a la siguiente instancia con una interpretación propia inspirada en las vivencias de su infancia en el Delta del Paraná y los recuerdos de su abuela.

Por su parte, Elsa Beatriz Riquelme clasificó a provinciales en pintura, con una obra llamada “El lugar donde vivo”, realizada con esmalte sintético sobre plata radiográfica, e inspirada por las montañas nevadas y los árboles que rodean el espacio donde vive.

Las instancias provinciales se realizarán en el mes de noviembre en lugar a confirmar.