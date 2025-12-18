Vecina de Epuyén se encadenó con acampe y huelga de hambre frente al municipio en reclamo de su derecho a ser reconocida en la tierra que habita hace 9 años

Bárbara Fernández, vecina de Epuyén madre de familia damnificada en la catástrofe ígnea (enero 2025) acampa en la puerta del municipio, exige que el intendente los reconozca como damnificada , habitante argentina legal en un terreno que le fue cedido por comodato municipal de la parcela I chacra 6( Villa del Lago), hace 9 años, aunque durante todos estos años la administración pública omitió regularizar situación, a pesar de existir un acta acuerdo del año 2021 que reconoce el derecho legítimo de la mujer y su familia en la tierra en cuestión.

Fernández denuncia públicamente, en el marco del reclamo, que durante la gestión legislativa anterior se termina desconociendo todo lo actuado hasta el momento, al igual que la actual gestión a cargo del intendente José Contreras, que tras la catástrofe ígnea el secretario de desarrollo social impulsa una denuncia por infracción al artículo 142, por lo que el mandatario municipal termina ordenando el desalojo del lugar de la familia compuesta por la mujer sus 5 hijos y su pareja; denuncia similar también realiza en responsable del área municipal de prensa, protocolo y ceremonial, según afirma la mujer en pie de reclamo.

Agotados todos los recursos de reclamos formales ante ambos poderes ejecutivo y legislativo del Estado municipal, la mujer decidió acampar en las puertas del municipio iniciando huelga de hambre

Durante la catástrofe ígnea la familia perdió la vivienda única construida por ellos, y toda la infraestructura productiva ( invernáculo, corrales).

Bárbara Fernández, expresó en el marco del reclamo que mantiene frente al municipio: “Exijo que el Sr. Intendente y el representante legal del municipio en ese momento, se retracten del acto administrativo que emitieron en donde tratan a mi familia de ilegal e ilegitima, y se limiten al archivo 626, que es donde consta que nuestra habitad en la parcela es legal y legitimo; luego que se me reconozca como beneficiaria del subsidio ( por catástrofe) por haber perdido mi vivienda”.

La Asamblea de damnificados de la emergencia ígnea, también presento este y otros reclamos ante el gobierno provincial, en ese marco esta semana arribo a Epuyén una comisión del Instituto de la Vivienda.