Una multitud de vecinos defienden el Antu Quillén en Epuyén

La noche del jueves 9/5 siendo las 20hs se realizó una Reunión de Comisión General abierta del Concejo Deliberante de Epuyén a la que fue convocada la Asociación para tratar el tema del edificio de la Asociación Centro Cultural Antú Quillén frente al lago Epuyén.

En primera instancia, el Concejo leyó un dictamen del asesor legal del Ejecutivo, Dr. Matias Escribano que, en coincidencia con el del asesor legal del Concejo Hugo Dr. Hugo Cancino, cuestionaban la validez del comodato vigente entre Asociación y el Municipio de Epuyén. Sostienen que no fue ratificado por el Concejo Deliberante y violaría el art. 84 de la ley de corporaciones municipales por no haberse llamado a licitación para la construcción del edificio del Centro Cultural. Proponían al Intendente “rescindir sin más trámite” el comodato con Antú Quillén y disponer la clausura inmediata del edificio basándose en un dictamen técnico que habría indicado problemas en la documentación –falta de cálculo de estructuras- como en la ejecución de la obra, indicando que ello implicaría un gasto de aproximadamente 30 millones de pesos. Es decir, serían cuestiones subsanables con la intervención de profesionales idóneos en materia de construcciones.

Tras las exposiciones de los responsables legales municipales, la Asociación planteó que eran 2 cuestiones distintas: el comodato no requiere ratificación porque la ley de corporaciones municipales no le otorga al Concejo Deliberante facultades de ratificación de comodatos. O sea, no había necesidad de ratificar el comodato vigente.

Las vecinas y vecinos estuvieron siguiendo todas las exposiciones hasta pasada la medianoche y algunos hicieron uso de la palabra. Se recordó la historia del Centro Cultural Antú Quillén, expresaron el malestar que causó el dictamen en la población; que el edificio está casi terminado y que fue reconstruido gracias a la gestión, el trabajo, el financiamiento gestionado y aportado por la Asociación Antú Quillén, siempre con el conocimiento y aval del Municipio, y que se pretendía seguir trabajando en forma mancomunada sin importar partidos ni ideologías políticas.

Se recordó que desde la Asociación Antú Quillén se venía trabajando con el actual Intendente José Contreras para encauzar del trámite y dar soluciones legales y efectivas a todos los problemas que pudieran existir en el trámite y en la ejecución de la obra, para lo cual se había pedido la documentación que el Concejo Deliberante entregó en esa reunión para poder avocarse a su estudio.

El Intendente expresó que el Municipio no tiene los fondos para invertir en la cuestión ni terminar la obra pero que su idea no era terminar el comodato sino que Antú Quillén continúe. Todos los concejales se expresaron en el mismo sentido.

Las autoridades de Antú Quillén expresaron su compromiso para gestionar a la par del municipio la obtención de los fondos para implementar las soluciones para terminar la obra.

Se acordó y el Intendente de Epuyén se comprometió a respetar el comodato y así lo expresaron cada uno de los concejales, y la Asociación así como el municipio se comprometieron a aportar en una cuenta especial a crearse los fondos que se obtengan para solucionar la cuestión edilicia y constituir una comisión con un representante del Ejecutivo, otro del Legislativo y otro de Antú Quillén para el seguimiento del el trámite y trabajos necesarios para la finalización la obra. Este acuerdo se logró luego de un cuarto intermedio y, por ser una reunión de Comisión, el acuerdo será formalizado mediante una proyecto remitido por el Intendente en la próxima sesión del H.C.D.



La Asociación civil Antu Quillén hace 24 años que habita el espacio con diferentes comodatos en forma legal haciendo un trabajo social de difusión, protección y fomento de la cultura, la preservación ambiental, el turismo, la economía social. sustentable y autogestión. En enero del 2018 un incendio destruyó por completo la sede y la Asociación gestionó el 90% de la reconstrucción de su sede a través subsidios, donaciones y realizó infinidad de eventos juntando fondos. El edificio está casi listo para abrir sus puertas. Ahora queda juntar los fondos para resolver cuestiones estructurales y que el miércoles el Concejo apoye nuestro Comodato Vigente.

Queremos agradecer a los muchos vecinos y vecinas que se acercaron el jueves a pesar del frío a apoyar el Centro Cultural.

Convocamos e invitamos para el próximo miércoles 15 de mayo a las 19hs en la puerta del HCD de Epuyén a todas y todos los vecinos de la Comunidad a esa sesión donde se definirá formalmente la cuestión.