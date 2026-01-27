Un joven fue imputado por lesionar a su pareja y a la bebé que tienen en común

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un joven por los delitos de lesiones leves en contexto de violencia de género y amenazas simples, siendo responsable a título de autor. Se lo acusa de agredir a su pareja mientras tenía en brazos a la hija en común, de pocos meses.

Según relató la fiscal de feria en la audiencia realizada este miércoles, el hecho ocurrió el 18 de enero de 2026 entre las 2 y las 5 de la madrugada en la vivienda donde conviven.

Tras una discusión, el joven amenazó y agredió físicamente a su pareja mientras ella tenía en brazos a la hija en común, de ocho meses de vida.

La denunciante acreditó lesiones en varias partes del cuerpo a través de una certificación médica, como así también lesiones en el cuerpo de la pequeña.

La defensora oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal.

El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

A pedido de la fiscal, el magistrado dispuso una prohibición de acercamiento a la mujer y a la niña por un radio no menor a los 200 metros, y el impedimento de todo tipo de contacto que aplica para el imputado como también para sus familiares.