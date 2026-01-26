Últimos días para inscribirse a carreras de la UNRN Sede Andina

Hasta el 30 de enero hay tiempo para anotarse a las más de 20 carreras de grado que se dictan en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. La oferta académica de la universidad es pública y gratuita.

Bariloche, 26 de enero de 2026.- La inscripción a las más de 20 carreras que conforman la oferta académica de grado, pública y gratuita, de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) continuará abierta hasta el viernes 30 de enero. El proceso de preinscripción es completamente virtual, tanto para quienes lo hacen por primera vez como para quienes desean cambiarse de carrera o retomar sus estudios.

En Bariloche pueden cursarse las siguientes carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Profesorado en Nivel Medio y Superior en Física, Profesorado en Nivel Medio y Superior en Química, Lic. en Administración, Lic. en Economía, Lic. en Turismo, Lic. en Hotelería, Tecnicatura en Viveros, Lic. en Arte Dramático, Lic. en Letras, Lic. en Cs. Antropológicas, Profesorado en Lengua y Literatura, Profesorado de Educación Secundaria y Superior en Antropología y Profesorado en Nivel Medio y Superior en Teatro. En Bolsón se dictan la Licenciatura en Agroecología, la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual.

Para más información sobre las carreras se puede visitar el sitio web de la universidad unrn.edu.ar/carreras en el cual se encuentra la información detallada de cada carrera junto a los planes de estudio.