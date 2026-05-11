 UCR El Hoyo: Darío Maldonado es el nuevo presidente del comité local

El pasado fin de semana la Unión Cívica Radical de Chubut, eligió autoridades de comité de distintas localidades y delegados convencionales provinciales; en El Hoyo, resulto ganador Darío González Maldonado con un 68% de votos de sus afiliados.

La Unión Cívica Radical de El Hoyo realizó este domingo su elección interna para definir autoridades locales y convencionales provinciales. La lista encabezada por Darío González Maldonado se impuso con el 68 por ciento de los votos y celebró el resultado junto a militantes y afiliados de la localidad.

En ese marco al celebrar el triunfo, el dirigente radical dijo “Estamos muy felices y agradecidos a todos los afiliados, aquellos que nos votaron y aquellos que no, porque vamos a trabajar para todos”.

Desde su impronta política González Maldonado, apunta junto a sus pares locales a renovar y agionar las acciones de dicho sector partidario, buscando una mayor participación a la juventud en articulación con radicales de toda la provincia.

Entre los desafíos , se plantean dar vida al terreno que tiene la UCR, con la construcción de una sede partidaria propia, pensando en un espacio también para desarrollar distintas actividades sociales viertas a la comunidad local y comarcal.

Por otra parte se encargó de ratificar su acompañamiento a la gestión política del intendente Cesar Salamín y su actual esquema de gobierno; señalando al respecto que “Vamos a seguir acompañando este modelo de gestión. Desde nuestro espacio queremos complementar y fortalecer aún más la gestión de César Salamín”, indicó.

La interna radical de El Hoyo fue la única elección partidaria de este tipo en la provincia del Chubut. González Maldonado defendió la realización de la compulsa y afirmó: “Ir a internas es corroborar la legitimidad de los candidatos”. También confirmó que ya convocaron a integrar el trabajo partidario a la lista opositora y destacó el respaldo recibido de históricos dirigentes radicales como Carlos Maestro.