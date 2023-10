Trelew: prisión preventiva por tentativa de homicidio

Por el hecho se investiga a un sujeto que atacó con un machete a su vecino.

El juez Fabio Monti dispuso la continuidad de la prisión preventiva a un sujeto que atacó con un machete a un vecino del edificio.

Durante la jornada del 10 de octubre del corriente, se llevó a cabo una audiencia de control de prisión preventiva en la que está investigado Exequiel Gabino Ortiz, por el delito de tentativa de homicidio, en un hecho ocurrido en un edificio céntrico de Trelew.

El hecho

De acuerdo a lo expuesto oportunamente por el ministerio público fiscal, el hecho ocurrió en horas de la noche del domingo 11 de junio del corriente, en un edifico céntrico de Trelew, donde Exequiel Ortiz junto a su pareja, compartían una cena en el departamento de la víctima. Allí comenzó una discusión que derivó en golpes de puño, pudiendo las parejas de ambos separarlos y retirar a Ortiz a su vivienda. Posteriormente, la víctima y su pareja escuchan fuertes golpes en su puerta advirtiendo que Ortiz intentaba ingresar por la fuerza hasta que lo logró, pero portando un machete de grandes dimensiones con el que comenzó a atacar a su víctima quien para evitarlo se defendió con su brazo sufriendo fractura expuesta de un antebrazo y varias heridas cortantes en el cuello. Luego del ataque, Ortiz se retiró a su domicilio donde dejó el arma y momentos después, fue detenido por la policía, la que fue alertada por la pareja de la víctima.

Defensa

El defensor público, Lisandro Benítez, al inicio de la audiencia solicitó la morigeración de la prisión preventiva que viene sufriendo su defendido hace cuatro meses, por un arresto domiciliario. El defensor agregó a la causa un informe declarando el domicilio donde se pretende que cumpla el arresto.

El abogado, además, aclaró sobre la calificación legal escogida por el MPF, que de momento es provisoria. En ese sentido, aportó su versión del hecho, indicando que el mismo ocurrió en el marco de una reunión en que las parejas compartían una cena. Benítez se manifestó en contra a la continuidad de la prisión preventiva requerida, entendiéndola en virtud que su representado no cuenta con antecedentes, y adelantó que se demostrará que actuó en defensa propia y de terceros. A ello, remarcó las lesiones que tiene su defendido.

Agregó asimismo que, por el avance de la etapa investigativa y producto de las pruebas ya colectadas, es improbable que Ortiz pueda fugarse.

Oposición de la fiscalía

A su turno, la fiscal general, Griselda Encina, se opuso a la morigeración de la medida de coerción dispuesto oportunamente, entendiendo que no se cumplen los requisitos para cambiar esa medida en virtud que la calificación legal escogida es tentativa de homicidio y no han surgido elementos nuevos para re evaluar la situación del imputado. Agregó, además, que, en el caso de la información aportada por la defensa, resaltó que no hay un informe socio ambiental del lugar para el arresto domiciliario, pero tampoco la persona que resultaría como garante de esas condiciones de arresto.

Finalmente, el magistrado dispuso la continuidad de la prisión preventiva de Exequiel Gabino Ortiz hasta tanto la defensa aporte una propuesta concreta para garantizar el arresto domiciliario pretendido.