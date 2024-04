Trelew :Banco del Chubut realizará mejoras edilicias en la sucursal Centro

Debido a las obras que tendrán lugar a partir del próximo lunes, la atención de cajas se traslada a la sede de 9 de julio y Pellegrini donde se habilitaron nuevos puestos para poder responder a la mayor demanda de clientes.



A partir del lunes 15 de abril el Banco del Chubut comenzará a realizar reparaciones y mejoras en la sucursal Centro de Trelew, ubicada en Rivadavia y 25 de Mayo.

Para evitar molestias a los clientes, se decidió trasladar las operaciones de caja (depósitos, extracciones, cobro de cheques, pago de servicios, etc.) a la sede de 9 de Julio y Pellegrini, en la cual se habilitarán 5 puestos más para poder brindar una correcta atención a la mayor cantidad de clientes y no generar demoras indebidas. La atención de jubilados seguirá siendo prioritaria.

El resto de los trámites administrativos tendrán continuidad en el primer piso de la sucursal Centro, como consultas, solicitud de préstamos, solicitud de tarjetas de débito y crédito, apertura de cuentas, etc. Los cajeros automáticos de esa sucursal seguirán funcionando con normalidad, al igual que los 20 cajeros que existen actualmente en la localidad de Trelew.

Es imprescindible remarcar que todas estas operaciones, excepto casos muy puntuales, pueden realizarse de manera remota mediante nuestros canales electrónicos y digitales: Por cajeros automáticos, mediante pago con tarjetas de débito o crédito, a través de la App BCH o la de Patagonia. Incluso puede retirarse efectivo en comercios adheridos, como supermercados o estaciones de servicio, entre otros.



La sucursal más antigua de Banco del Chubut

Recordemos que sucursal Centro es la Número 1, por lo que es la más antigua de la Institución, un edificio de más de 48 años y cuyas reparaciones resultan imprescindibles.

Por su antigüedad, la sucursal tiene inconvenientes edilicios que afectan el funcionamiento del sistema eléctrico y cloacal, así como una iluminación defectuosa y escasa hermeticidad debido a la antigüedad de sus aberturas.

Está previsto que la obra se extienda por el plazo de 6 meses y si bien el monto inicial era de 291 millones de pesos, se estima que por el contexto inflacionario demandaría alrededor de 500 millones debido a que el proceso administrativo de relevamiento y llamado a licitación comenzó hace más de un año.

La misma contempla el cambio de luminarias, reemplazo del cielorraso, los pisos y las aberturas. También se va a realizar una redistribución de los puestos de atención al público. Todo esto va de la mano de un proceso de digitalización y modernización del Banco que dará como resultado una sucursal mucho más moderna y nos permitirá brindarle una mejor calidad de atención a nuestros clientes.