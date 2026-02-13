Tras un intenso operativo, Provincia logró controlar el incendio en Puerto Patriada y contener el de Los Alerces

Los datos fueron confirmados por las autoridades del operativo, que continúa con tareas de combate en todos los sectores. El incendio en “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila” permanece activo.

Luego de semanas de intenso trabajo en terreno, y como resultado del operativo conjunto encabezado por el Gobierno Provincial junto a organismos nacionales y equipos técnicos especializados, se declaró controlado al 100% el incendio de Puerto Patriada, mientras que el foco en el Parque Nacional Los Alerces se encuentra contenido.

Si bien las lluvias y nevadas registradas en las últimas horas mejoraron las condiciones para el combate, las autoridades destacaron que la consolidación de estos resultados responde al despliegue sostenido de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, además de la coordinación permanente entre las distintas jurisdicciones.

En tanto, y de acuerdo al último informe emitido pasadas las 21 horas del miércoles por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, el incendio en “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila” continúa activo.

Puerto Patriada

Según lo reportado en las últimas horas, el incendio afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Durante el miércoles la temperatura máxima fue de 11°C y se registró una humedad relativa mínima del 80%, con vientos del oeste de entre 40 y 50 km/h y ráfagas.

En el lugar trabajó personal del SPLIF Bariloche y Epuyén, realizando recorridos en el área afectada sin detectarse columnas de humo ni puntos calientes. Por ese motivo, los medios aéreos no pudieron operar con normalidad.

Asimismo se desactivó el área logística en la Escuela N° 81, se trasladó a la Subcentral Golondrinas y se realizó recambio de personal del SPLIF Bariloche.

En tanto para hoy jueves en el lugar del incendio se espera que la temperatura máxima alcance 13°C y una mínima humedad relativa del 70%, con vientos de 35 a 45 km/h del oeste, disminuyendo a la tarde.

Por eso los trabajos de combate previstos para esta jornada están centrados en continuar los recorridos mínimos en zonas con puntos calientes previos a las precipitaciones, mientras que los medios aéreos permanecerán stand by.

Asimismo continúan afectados al operativo numerosos recursos materiales y decenas de brigadistas de distintos puntos de la provincia y el país, mientras que están a disposición dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE), tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE).

Parque Nacional Los Alerces

Respecto a este incendio ubicado en el Sector 5: Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, la superficie afectada estimada alcanza a las 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Durante el día de ayer miércoles personal de Córdoba y Cholila realizaron recorridos sin detectar columnas y/o puntos calientes; mientras que en el sector Villarino se realizaron recorridos hasta donde se pudo acceder debido a que los caminos se encuentran con mucho barro y greda que impide la circulación de los vehículos.

Los medios aéreos permanecieron stand by, y no se detectaron anomalías térmicas.

En tanto para este jueves se mantienen recorridos mínimos en los distintos sectores, permaneciendo los medios, mientras que los medios aéreos volverán a permanecer stand by.

Al operativo siguen afectados camionetas, autobombas, y maquinaria pesada como motoniveladoras, topadoras y cargadoras, además de un camión cisterna y medios aéreos como dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE), tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE) y más de 100 personas.

Situación Incendio “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”

Respecto a este incendio, detectado el jueves 5 de febrero pasado, en la zona de la Desembocadura del Río Tigre, Lago Cholila, la superficie afectada estimada de bosque nativo alcanza las 209 hectáreas, estando activo.

Por eso los trabajos realizados durante la jornada de ayer miércoles se abocaron a observar el área afectada, destacándose en las últimas horas que no se han informado reactivaciones, así como tampoco se detectaron anomalías térmicas.

Ante tal situación los trabajos previstos para este jueves 12 de febrero serán principalmente de observación.

—