Tras reunirse con la UTEP, ATE ratificó el paro de 36 horas: Sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales

“El topo que vino a destruirnos está tambaleando. Tenemos que seguir golpeándolo. En este momento cae el apoyo popular al Gobierno. Empieza a perder la guerra que nos declaró a los estatales apenas asumió”, indicó Rodolfo Aguiar. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión con el Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y ratificaron el Paro Nacional de estatales de 36 horas que comenzará el miércoles al mediodía.



“El topo que vino a destruirnos está tambaleando. Tenemos que seguir golpeándolo. En este momento cae el apoyo popular al Gobierno. Empieza a perder la guerra que nos declaró a los estatales apenas asumió. La huelga de un día y medio tiene fuerte consenso y servirá para seguir poniéndole freno a quienes gobiernan a decretazo y represión”, apuntó Rodolfo Aguiar.



“Esta medida de fuerza también se debe transformar en un mensaje para los diputados que tienen que dejar de venderse, reaccionar y empezar a defender toda la institucionalidad mancillada. De la Corte no podemos esperar nada porque está usurpada. Por estas horas se extingue el Estado de Derecho en la Argentina”, sentenció Aguiar luego del rechazo en el Senado a los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.



“La mejora económica que festeja el Gobierno no se siente en los hogares. No hay menos pobres, están disimulados. Reclamamos un aumento de emergencia que nos permita reparar el deterioro grave que han sufrido los salarios en el sector público”, apuntó Rodolfo Aguiar.



“Un nuevo acuerdo con el FMI no traerá nada bueno para el país, solo más deuda y más ajuste. Tenemos que aprovecharlo y darle continuidad al plan de acción. No podemos quedarnos solo en el Paro General, debemos pensar cómo seguimos profundizando la lucha”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.



Mientras esté vigente la huelga que comenzará el miércoles a las 12 del mediodía y finalizará el jueves a la medianoche, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza.



Otros servicios que se verán afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.



El sindicato estatal adhiere a la Huelga General convocada por las centrales obreras, siendo integrante de la CTA Autónoma, y exige al Gobierno un aumento de emergencia en una sola cuota para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida desde el año pasado, y un bono mensual de 150 mil pesos.



Cabe recordar que hasta el momento la Administración Pública Nacional sólo tuvo aumentos de 1,5% y 1,2% en enero y febrero, mientras que la inflación en esos meses fue de 2,2% y 2,4% respectivamente. Además, el Gobierno mantuvo la negociación salarial en cuarto intermedio sin posibilidad de diálogo en marzo.



Además, el sindicato reclama por:



* Reapertura de las paritarias e inmediato inicio de un proceso de recuperación de los salarios.

* Reincorporación de trabajadoras y trabajadores despedidos de manera ilegal.

* Rechazo a la privatización de empresas públicas.

* Rechazo a la fusión y cierre de organismos.

* Repudio a la escandalosa decisión de aumentar el sueldo a los funcionarios que cesantean trabajadores (Decisión Administrativa 7/2025-JGM).

* Aumento de emergencia para todas las y los jubilados.

* Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

* Restitución de la moratoria previsional y normalización del INSSJyP.