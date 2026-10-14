Tras más de 40 años, el Paso Internacional Futaleufú cuenta con una nueva fuente de agua potable para mejorar sus servicios



El Gobierno del Chubut articuló las gestiones para avanzar con la excavación, fortaleciendo las condiciones de abastecimiento en este importante punto fronterizo de la provincia.

El Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, articuló las gestiones necesarias para avanzar con la excavación destinada a obtener una nueva fuente de agua potable en el Paso Internacional Futaleufú, fortaleciendo las condiciones de abastecimiento en este importante punto fronterizo de la provincia.

La iniciativa se llevó adelante mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, el Parque Nacional Los Alerces, el Instituto Provincial del Agua (IPA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y Gendarmería Nacional.

La intervención permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de abastecimiento de agua potable en el paso internacional, que desde su establecimiento se abastecía a través de una vertiente natural.

De esta manera, el Gobierno del Chubut avanza en una solución a una problemática que se mantuvo durante aproximadamente 40 años, generando mejores condiciones para el funcionamiento del Paso Internacional Futaleufú y para el personal de los distintos organismos que desarrolla sus tareas diariamente en este punto de la frontera.

La obra forma parte del trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales para fortalecer la infraestructura y las condiciones operativas de los pasos internacionales de la provincia.

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