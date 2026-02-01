Tras los incendios, el Gobierno del Chubut avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina

El Gobierno del Chubut informa que, luego de los incendios forestales registrados en la Comarca Andina, continúa avanzando la normalización del servicio eléctrico en las zonas afectadas, habiéndose logrado restablecer el suministro en los sectores más críticos, aún cuando la infraestructura fue alcanzada directamente por el fuego en distintos puntos.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, en conjunto con la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), se normalizó previamente el funcionamiento del Sistema Interconectado Provincial de 33 kV, lo que permitió restablecer el abastecimiento eléctrico en las localidades de Cholila y Epuyén, que durante la emergencia ígnea fueron asistidas mediante equipos de generación aislada, garantizando en todo momento el suministro a vecinos, instituciones y actividades productivas.

En ese marco, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, destacó que “a pesar de la magnitud de los incendios y del daño directo que sufrió la infraestructura eléctrica, logramos restablecer el servicio en los sectores más afectados gracias a una respuesta rápida, coordinada y con mucho compromiso del personal técnico. Nuestro objetivo fue claro desde el primer momento: garantizar el suministro eléctrico a los vecinos, a las instituciones y a las actividades productivas de la Comarca Andina”.

Asimismo, se informó que, pese a que la línea de distribución que abastece al sector de Puerto Patriada fue alcanzada por los incendios, se desplegó un operativo especial de reconstrucción que permitió restablecer el servicio eléctrico en la zona.

Desde el Ejecutivo provincial se reconoció especialmente el trabajo del personal de la DGSP de la Delegación Noroeste, así como de las cuadrillas provenientes de Rawson, quienes llevaron adelante tareas intensivas de reparación y reconstrucción de líneas en condiciones operativas complejas y con extensas jornadas de trabajo. Del mismo modo, se destacó la colaboración de la Municipalidad de El Hoyo, que aportó maquinaria vial, apoyo logístico, alojamiento y viandas para el personal afectado al operativo.

Trabajos realizados

En línea Puerto Patriada se ejecutaron 5.000 metros de línea de media tensión de 13,2 kV y 800 metros de línea de baja tensión, con la instalación de 70 postes de 10,5 metros, el tendido de 15.000 metros de cable, la colocación de 250 aisladores y 90 crucetas.

En línea El Pedregoso (sector Balcón) se construyeron 5.400 metros de línea de media tensión de 13,2 kV, con 16.200 metros de cables, 230 aisladores, 250 crucetas y 70 postes de 10,5 metros. Resta ejecutar aproximadamente 600 metros de línea y se realizó la instalación de un transformador de 16 kVA.

En línea El Coihue se repararon 1.500 metros de línea de media tensión de 13,2 kV, con 4.500 metros de cables, 22 postes de 10,5 metros, 25 crucetas y 70 aisladores, incluyendo la construcción de una subestación y la instalación de un transformador de 5 kVA.

En el sector Las Mercedes se encuentra pendiente la reconstrucción de 2,3 kilómetros de línea de media tensión de 13,2 kV.

Los trabajos fueron ejecutados por una dotación de 30 agentes de la Dirección General de Servicios Públicos, pertenecientes a las Delegaciones Noroeste y Rawson, con el apoyo de cuatro camiones grúa, bajo turnos operativos de 6 a 18 horas, de lunes a sábado.

Desde el Gobierno del Chubut se informó que, si bien el servicio ya fue restablecido en los sectores más críticos, restan finalizar trabajos puntuales en la zona del aserradero de El Coihue, en el sector de Las Mercedes y en un sector de la localidad de Cholila, los cuales quedarán concluidos en el transcurso de la presente semana, permitiendo completar la normalización total del servicio eléctrico en las áreas afectadas por los incendios.

