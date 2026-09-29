Tras las gestiones de Torres, Nación aprobó la garantía para el financiamiento por USD 150 millones para el nuevo acueducto de Comodoro

El Gobierno Nacional formalizó la medida mediante el Decreto N.º 1105/2026, habilitando una nueva etapa para concretar una obra fundamental que fortalecerá el abastecimiento de agua potable en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó la publicación del decreto del Gobierno Nacional que aprueba la garantía para el financiamiento por USD 150 millones de la CAF, destinado al Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut.

La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 1105/2026, fechado el 25 de septiembre y publicado este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. La norma aprueba el modelo de Contrato de Garantía entre la República Argentina y la CAF, así como el modelo de Contrato de Contragarantía entre Nación y el Gobierno del Chubut.

El financiamiento tiene como objetivo fortalecer el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, disminuir las pérdidas del sistema que abastece a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, y generar mejores condiciones para el desarrollo regional.

“Las obras se empiezan y se terminan como corresponde”

Tras la apertura de ofertas de las empresas que participan de la licitación, realizada el 28 de agosto en Comodoro Rivadavia, Torres había anticipado que la garantía soberana constituía uno de los pasos necesarios para avanzar con el inicio formal de la obra. “Con ese decreto presidencial, que no es ni más ni menos que la garantía soberana para ese financiamiento, automáticamente se adjudica, se paga el adelanto financiero y la obra comienza”, explicó el mandatario.

En ese sentido, el gobernador remarcó que el financiamiento ya se encuentra asegurado y sostuvo que, una vez completado el proceso de adjudicación, la ejecución podrá ponerse en marcha. “El dinero ya está, se hace el adelanto y se empieza. El objetivo es demostrar que las cosas se pueden hacer bien y que las obras se empiezan y se terminan como corresponde”, expresó.

Torres señaló además que la obra permitirá avanzar hacia una solución estructural para los históricos inconvenientes de abastecimiento de agua en Comodoro Rivadavia. Si bien aclaró que la construcción integral demandará aproximadamente un año, aseguró que “va a ser el último verano que Comodoro va a tener problemas de acceso al agua”.

Financiamiento para una obra estratégica

El decreto nacional establece que la República Argentina actuará como garante de las obligaciones financieras asumidas por la Provincia ante la CAF. A su vez, el contrato de contragarantía fija las condiciones bajo las cuales Chubut responderá por los compromisos derivados del préstamo.

La aprobación de estos instrumentos permite avanzar con el esquema de financiamiento de hasta USD 150 millones para el programa, cuyo objetivo central es fortalecer de manera sostenible el sistema de abastecimiento de agua potable de la Cuenca del Río Senguer.

Una obra para las próximas décadas

Enmarcada en el Plan Galina, la obra contempla la construcción de una nueva conducción troncal de 40.850 metros de longitud, con tuberías de entre 1.000 y 1.100 milímetros de diámetro, que unirá hidráulicamente las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

Además, se incorporarán cuatro bypasses de vinculación, válvulas de gran diámetro, sistemas antiariete y cámaras de control.

La intervención se complementará con la ampliación de la capacidad de reserva en el nodo Cerro Arenales, mediante la construcción de dos nuevas cisternas de hormigón armado de 15.000 m³ cada una, alcanzando un volumen total de 45.000 m³.

También se llevará adelante la modernización electromecánica de las estaciones Valle Hermoso y Cerro Dragón, donde los antiguos motores a combustión serán reemplazados por tres electrobombas de 1.000 kW, equipadas con variadores de frecuencia.

Entre sus principales beneficios, la obra permitirá incrementar el caudal transportado de 4.700 m³/h a 7.000 m³/h, lo que representa un aumento cercano al 50%. De esta manera, se fortalecerá la continuidad del suministro de agua potable y la confiabilidad operativa de todo el sistema regional.

Asimismo, la electrificación y automatización de los equipos de bombeo permitirán optimizar la eficiencia energética, mejorar la regulación hidráulica y dotar al esquema de distribución hacia Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento e, incluso, Caleta Olivia, de una mayor flexibilidad operativa frente a contingencias y fluctuaciones de la demanda en el mediano y largo plazo.