Tras gestiones de Torres junto a empresarios y gremios del sector, Nación oficializó la baja de retenciones al petróleo convencional

Se trata de una medida de fuerte impacto positivo en el sector, en el marco de las acciones que la Provincia lleva adelante para garantizar el sostenimiento de la producción y el empleo. Torres destacó que “este es el resultado de un trabajo técnico e institucional que desde Chubut venimos sosteniendo, aportando diagnósticos, información productiva y propuestas concretas para revertir la pérdida de competitividad del crudo convencional”, y aseguró que “vamos a seguir impulsando una agenda productiva basada en el uso inteligente de los ingresos, priorizando la inversión, la producción y la preservación del trabajo en una etapa clave para el futuro de nuestra cuenca”.

Luego de las intensas negociaciones encabezadas por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno nacional oficializó la reducción de los derechos de exportación aplicados al petróleo crudo convencional mediante el Decreto N° 59/2026, publicado este jueves 29 de enero en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La medida consolida un esquema de esfuerzos compartidos, orientado a sostener la producción y el empleo en las cuencas maduras, a la vez que define nuevos valores de referencia para el crudo convencional que implican, en las condiciones actuales, la eliminación del impacto de las retenciones —anteriormente del 8 %—, constituyendo una respuesta concreta a un reclamo histórico de la Provincia.

Al respecto, Torres destacó que la decisión “es el resultado de un trabajo técnico e institucional que desde Chubut venimos sosteniendo, aportando diagnósticos, información productiva y propuestas concretas para revertir la pérdida de competitividad del crudo convencional”, y precisó que “solamente en el último año, las retenciones representaron para nuestra provincia una pérdida de 240 millones de dólares y de 370 millones de dólares para la totalidad de la cuenca”.

Sobre este punto, el mandatario aseguró que “estos ingresos, que hasta la fecha se transferían fuera de la región como un impuesto no coparticipable, ahora van a quedar en la cuenca y van a ser reinvertidos por las operadoras, potenciando la actividad”.

“Vamos a seguir impulsando una agenda productiva basada en el uso inteligente de los ingresos, priorizando la inversión, la producción y la preservación del trabajo en una etapa clave para el futuro de nuestra cuenca”, concluyó el Gobernador.

Baja de retenciones

Entre los considerandos de la norma, plasmada en el Decreto N° 59/2026, se hace referencia a los acuerdos suscriptos entre las provincias y la Nación. En ese sentido, el pasado 18 de noviembre, Torres firmó con el Gobierno nacional el acuerdo para la eliminación de las retenciones a la exportación de hidrocarburos convencionales, una iniciativa que contó con el acompañamiento de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de las principales operadoras de la cuenca.

Dicha medida sirvió como punto de inicio del proceso de alivio impositivo y fue luego replicada por las provincias de Neuquén y Santa Cruz.

En ese marco, el decreto no solo formaliza la baja del tributo nacional, sino que hace efectivo el mecanismo de corresponsabilidad, mediante el cual las empresas operadoras deberán destinar los ingresos adicionales resultantes de la eliminación del gravamen a la ejecución de inversiones incrementales en la cuenca, con foco en la reactivación de equipos, la recuperación de pozos y el sostenimiento de los niveles de producción.



