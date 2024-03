Tras el discurso de Miler ATE responde con un nuevo Paro Nacional

Tras el discurso de Milei, ATE responde con un nuevo paro nacional

“Acá a los únicos que les ofrecieron plata fue a los gobernadores. A los estatales sólo agravios y más ajuste”, detalló Rodolfo Aguiar.

Luego del discurso del Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó las críticas que el mandatario realizó contra el sindicalismo y contra el Estado, y lanzó una nueva medida de fuerza nacional en el sector público dándole continuidad al plan de lucha.



“Acá a los únicos que les ofrecieron plata fue a los gobernadores. A los estatales sólo agravios y más ajuste. A los ataques, a las descalificaciones, y a los intentos de destruir el último refugio de los que más sufren, que es el Estado, le respondemos con nuestro derecho constitucional de huelga y movilización”, indicó Rodolfo Aguiar y detalló que convocarán todas las instancias orgánicas en el marco del Frente de Gremios Estatales y de Empresas del Estado para definir la fecha de la nueva jornada nacional de lucha, a realizarse en la semana del 11 de marzo.



Aguiar aseguró que “en momentos de crisis profunda como éste, es el Estado el único que nos va a ayudar” y respondió a los cuestionamientos de Milei en su discurso: “El Estado no es una organización criminal. Criminales son los 4 o 5 vivos que mantienen negocios con el Estado, y los grupos económicos que saquean todos nuestros recursos naturales. Son esos negociados los que el Gobierno quiere perfeccionar”.



“¿Privilegiados son los estatales que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y no llegan a fin de mes? Acá los únicos privilegiados son los de AEA que le redactan las leyes a Milei”, apuntó el referente de ATE, en referencia a la Asociación Empresaria Argentina, siendo el único sector que manifestó su apoyo al Gobierno.



“Fracasa el Gobierno en su campaña de desprestigio y estigmatización sobre los sindicatos. Además, muestra una ignorancia total. En ATE siempre se eligieron autoridades de manera directa y democrática mediante el voto secreto de los trabajadores. Lo que plantea como algo novedoso, que es el fin de las reelecciones indefinidas, ya forma parte de nuestras normas internas a partir de la modificación de nuestro estatuto hace más de un año. También decidimos que todas las listas deben contar con paridad de género, pero está claro que esto a Milei no le interesa, ya que se ha cansado de violentar y estigmatizar a las mujeres y diversidades”, concluyó Rodolfo Aguiar.