Transporte urbano: ya funciona el boleto combinado para facilitar el acceso al Hospital María Humphreys de Trelew

La medida, gestionada de manera conjunta entre el Gobierno del Chubut y el Municipio, ya se encuentra en funcionamiento y permite que los usuarios que necesiten combinar dos colectivos para llegar al establecimiento de salud abonen un único pasaje.

El Gobierno del Chubut, de manera articulada con el Municipio de Trelew, impulsó la implementación del boleto combinado para los usuarios del transporte urbano que deban utilizar más de una línea para llegar al Hospital de Alta Complejidad «María Humphreys».

El beneficio ya se encuentra en funcionamiento y permite que quienes necesiten combinar dos colectivos para asistir al establecimiento abonen un único pasaje, facilitando el acceso al centro de salud y reduciendo el costo de traslado para los usuarios.

Accesibilidad

La implementación del boleto combinado es resultado del trabajo conjunto entre el Estado Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, y el Municipio de Trelew, articulando acciones para mejorar la accesibilidad al transporte público y acompañar a los usuarios que diariamente utilizan el sistema para cubrir servicios fundamentales.

“El Hospital María Humphreys se ha consolidado como uno de los establecimientos sanitarios más importantes de la provincia y recibe diariamente a vecinos de Trelew, de distintos puntos del Chubut y de toda la región patagónica. Esta medida nos permite dar una respuesta concreta a quienes necesitan llegar al hospital utilizando más de una línea de colectivo, facilitando el acceso a un servicio esencial como la salud”, señaló la subsecretaria de Autotransporte Terrestre, Jennifer Contardi.

Mayor conectividad

Actualmente, solo una de las líneas del transporte urbano llega de manera directa al hospital, por lo que numerosos vecinos deben realizar combinaciones desde distintos sectores de Trelew para concretar consultas médicas, estudios, tratamientos y otras prestaciones sanitarias.

Con este sistema, quienes deban utilizar una segunda línea para completar el recorrido pueden hacerlo sin abonar un nuevo boleto, mejorando la conectividad urbana y facilitando el acceso al sistema público de salud.



