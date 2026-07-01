Tragedia en Gualjaina: Un espiral de violencia y celos obsesivos que culminó con un muerto y un herido de gravedad

Una mujer logró sobrevivir a un brutal ataque de su pareja en el paraje Costa del Lepa. Tras denunciarlo, regresó a buscar sus pertenencias junto a la policía y presenció cuando el agresor se auto lesionó con un disparo. Poco después, los investigadores hallaron al vecino asesinado en su vivienda. La Fiscalía tomó intervención inmediata ante un escenario de extrema gravedad que expone, una vez más, las consecuencias letales de la violencia machista, particularmente, en contextos rurales aislados. Intervinieron en el lugar el Fiscal Fidel González, la funcionaria Lucía Estuardo y Margarita Rodgers por el SAVD.

El origen del control y el aislamiento

Una vecina del paraje Costa del Lepa conoció a un hombre de 40 años, oriundo de Cholila. Lo que

inicialmente pareció una relación sentimental derivó rápidamente en un calvario cuando, hace unos meses, el hombre se instaló a vivir en la casa de ella. A partir de ese momento, los mecanismos de violencia psicológica y control digital se tornaron asfixiantes.

Bajo una lógica de posesión, el agresor comenzó a vigilar de forma obsesiva el teléfono celular

de la mujer, y cuestionando de manera violenta cualquier trato con otro hombre. Los celos se focalizaron con especial agresividad sobre el vecino más próximo, un hombre mayor de 69 años. Agotada por las agresiones continuas y el control total sobre su autonomía, la víctima decidió poner fin al vínculo y le exigió la separación. La respuesta del agresor repitió el patrón clásico del maltratador: acusaciones de infidelidad y la negativa rotunda a aceptar el fin de la relación.

La escalada de violencia en el cruce del camino

En medio de la tensión por la ruptura, un asunto familiar llevó a la mujer a trasladarse temporalmente a otra localidad. Lejos de aplacar la situación, la distancia intensificó el acoso.

El regreso al paraje desencadenó el ataque físico. Previamente, el agresor le había entregado dinero para adquirir mercadería («los vicios»). Ella le pidió que la espere en el cruce para ayudarla a llevar las cosas porque sola no podía. Al llegar el no apareció y pidió ayuda a su vecino de toda la vida. Sin embargo, al transitar por un atajo, fue interceptada por el agresor.

Ataque y denuncia

El hombre la agredió verbalmente, le propinó una golpiza brutal y, en el punto máximo de la agresión, extrajo un revólver, se lo apoyó en la cabeza y la amenazó con matarla. La víctima logró zafarse y corrió a refugiarse en la vivienda de una vecina, desde donde alertaron telefónicamente a la Comisaría de Distrito de Gualjaina.

El personal policial rescató a la mujer en un móvil, trasladándola a la dependencia para formalizar la denuncia por amenazas agravadas con arma de fuego y violencia de género. La policía la acompañó a su vivienda para que busque sus pertenencias con el fin de trasladarse a otra ciudad por seguridad.

Desenlace trágico

Al arribar la comitiva policial junto a la denunciante al campo, encontraron al agresor sentado a un costado de la propiedad, consumiendo vino y rodeado de bolsos. Portaba un revólver en una mano y una escopeta al costado. Al percatarse de la presencia de quien era su pareja junto a la policía, tomó el revólver, apuntó diciendo: «Esto es para vos». Acto seguido, se disparó en la cabeza quedando gravemente herido.

Por indicación de la Fiscalía que ya se encontraba en camino, los uniformados buscaron un testigo de actuación. El vecino, distante a 700 mts de la vivienda. Cuando los efectivos llegaron a la casa del vecino de 69 años, lo encontraron muerto con un disparo.

Peritajes en la escena

El fiscal González y su equipo de guardia, viajaron a Costa del Lepa para dirigir las diligencias en el lugar del hecho y dar contención a las víctimas. Se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde este lunes se practicará la autopsia. Participaron de la diligencia el Jefe del A.U.R.E., Crio. Mayor Hugo Melipil; II Jefa del A.U.R.E., Crio. Mayor Carolina Pauli; y Oficial Inspector Nadia Cayuñanco, Jefa de la División Criminalística, Delegación Esquel, y el comisario Vargas y personal a su cargo del Comisaría de Gualjaina.

Al momento de publicar este artículo, el imputado se encontraba en terapia intensiva con estado reservado.