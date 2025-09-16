Trabajos preventivos en El Foyel

El personal del SPLIF El Bolsón trabajó durante toda la temporada invernal en tareas de prevención y presupresión para mejorar las condiciones de combate de incendios e interrumpir posibles corredores de propagación del fuego en El Foyel. Además, realizaron tareas para aislar el barrio de la vegetación colindante.

En el sector conocido como lo del poblador Greco se terminó de realizar una faja cortafuegos de 400 metros de largo y 6 metros de ancho al borde de un pinar. En la recta de Palma se realizó una terminación de otra faja corta fuegos de 12 metros de ancho al borde de otra plantación. Ambas tareas representan un valor estratégico para acceder en caso de producirse un incendio.