Torres y Taccetta inauguraron el primer complejo turístico impulsado por la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas

El gobernador encabezó, en Esquel, la habilitación oficial del Complejo Islas Malvinas: un emprendimiento de más de mil metros cuadrados con 14 apartamentos de alquiler temporario, pileta climatizada y salón de usos múltiples. “Estamos demostrando que las decisiones se concretan y no quedan en anuncios”, afirmó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este miércoles en Esquel el Complejo Islas Malvinas, un nuevo emprendimiento turístico privado de más de mil metros cuadrados ejecutado en el marco de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas.

“Este es el primero de muchos emprendimientos privados que vamos a estar habilitando”, sostuvo el mandatario, y agregó que “esto es una muestra más de que en nuestra provincia la palabra vale”.

Acompañado por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato; y el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, Diego Lapenna, Torres puso en valor los proyectos puestos en marcha en distintos puntos de Chubut a partir de los incentivos previstos en la normativa y del trabajo articulado entre los sectores público y privado.

“Con la inauguración de hoy estamos demostrando que en Chubut las decisiones se concretan y no quedan en anuncios”, aseguró el gobernador. Asimismo, precisó que “si bien este es el primer proyecto que finaliza, vamos a reconocer a todos los que confiaron” en una ley pensada para atraer inversiones, dinamizar la economía y generar empleo.

Resultados concretos

Previo al corte de cintas, Torres destacó que el Complejo Islas Malvinas suma a la oferta turística de Esquel más de mil metros cuadrados de superficie, 14 unidades de alquiler temporario, pileta climatizada y salón de usos múltiples.

“Es una muestra de que en Chubut la palabra vale, que hay seguridad jurídica y una clara vocación de promover la inversión privada”, expresó el titular del Ejecutivo.

El gobernador anticipó que, a partir de esta ley, “antes de fin de año vamos a tener el primer hotel cinco estrellas de Chubut y de toda la región acá en Esquel”.

“Las cosas hoy son tangibles, y eso, en un momento en el que se dice tanto y se hace tan poco, no es menor”, remarcó.

Trabajo, desarrollo y una política de Estado

Durante el acto, Torres reconoció “la visión de Matías, que mucho tuvo que ver con la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas”. En ese sentido, recordó que, al inicio de la gestión, el intendente planteó la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento de Esquel.

“Empezamos a trabajar para encontrarle una solución al déficit de camas turísticas que tenía la ciudad”, señaló.

También destacó el acompañamiento de Julio Piumato y de la UEJN, que decidió invertir en Chubut. “Los judiciales ahora tienen en la provincia un lugar como la gente. Además, hay proyectos para avanzar en Rada Tilly”, expresó.

El mandatario sostuvo que “detrás de cada una de estas inversiones hay trabajo para las familias de la construcción” y remarcó que proyectos de estas características “jerarquizan la zona y le dan otro protagonismo”.

“Esto es lo que tenemos que consolidar como política de Estado: una ley que promueve las inversiones, acompaña al que quiere emprender y permite que las iniciativas se concreten”, afirmó.

Asimismo, Torres subrayó las obras estratégicas que se impulsan para acompañar la inversión privada y el crecimiento de las localidades. En Esquel, destacó el inicio de la modernización del aeropuerto, la futura obra cloacal y las inversiones previstas a través del Plan Galina, que destina más de $650 mil millones a infraestructura en toda la provincia.

Articulación público-privada

Por su parte, el intendente Taccetta destacó los resultados de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas en Esquel. “Estamos inaugurando este increíble complejo, uno de los primeros que confió en la propuesta que impulsamos para quienes querían invertir en nuestra ciudad y en nuestra provincia”, afirmó.

“Como gobierno, tenemos que acompañar al privado para que emprenda, crezca y siga produciendo”, indicó el intendente, quien sostuvo que “el turismo dinamiza la economía, es una de las actividades más importantes y debemos trabajar juntos”.

Inversión en Chubut

A su turno, Piumato agradeció “al gobernador, al intendente y al Banco del Chubut, en nombre de todos los judiciales”, y destacó la posibilidad de avanzar en emprendimientos de estas características “en tiempos difíciles para el país”.

El dirigente señaló que la UEJN mantiene una intensa actividad en Chubut, con proyectos vinculados a viviendas en Esquel y Rawson, un futuro edificio para la Procuración General de la Nación y la proyección de un nuevo complejo habitacional en

Rada Tilly.

“Son buenas noticias en una provincia que sigue creciendo”, concluyó.

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