Torres: «Vivimos en una Argentina federal, y a las provincias hay que respetarlas»

En el marco de un discurso que culminó con una ovación cerrada por parte de todos los presentes, Torres señaló que el conflicto con Nación se va a resolver por la vía judicial, y destacó también: «Vamos a dar todas las peleas que haya que dar para garantizar el bienestar de cada uno de los chubutenses”

En un día verdaderamente histórico para la provincia, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se hizo presente este lunes por la tarde en el recinto de la Honorable Legislatura, donde expuso la situación económica generada a raíz de las restricciones de aportes e ingresos que viene sosteniendo Nación con los fondos de la coparticipación provincial que le corresponden a Chubut.

Allí, y en el marco de una sesión extraordinaria convocada a tal fin, el mandatario se hizo presente ante el vicegobernador de la provincia y los legisladores provinciales de las distintas bancadas, y contó con el acompañamiento de senadores nacionales; intendentes; jefes comunales de todo el territorio chubutense; agrupaciones políticas, sociales y culturales; cámaras empresarias; fuerzas sindicales; y vecinos y vecinas autoconvocados que se apersonaron para escuchar las palabras del titular del ejecutivo provincia.

Frente a todos ellos, Torres se refirió a la coyuntura política suscitada como consecuencia de la retención de los ingresos coparticipables realizada de manera ilegal y arbitraria por parte de Nación, y remarcó que “en Buenos Aires no saben lo que es vivir acá, no saben que en los últimos seis años tuvimos apenas un ciclo lectivo completo, no saben lo frustrante que es hablar con un chico que quiere estudiar pero tiene miedo de ir a la universidad porque en los últimos años no tuvo acceso a la educación”, señalando asimismo que “por eso es tan grave que el Gobierno Nacional nos haya confiscado más de un tercio de nuestra coparticipación: porque pone en riesgo a nuestra educación, a nuestra salud y a los intereses y los derechos de todos los chubutenses”.

Mandato de la Legislatura

Cabe destacar, por otra parte, que con anterioridad al discurso del Gobernador, la Honorable Legislatura provincial había aprobado, en sesión extraordinaria, un proyecto de ley presentado por cinco bloques de la Cámara, a través del cual se le encomendaba “al Poder Ejecutivo la ejecución de todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y atropello del Gobierno Nacional, al retener fondos que por derecho pertenecen al Estado Provincial”.

Al respecto, Torres aseguró que “esta Legislatura acaba de darme un mandato que voy a cumplir, y ese mandato es reclamar por todas las vías posibles reclamar lo que nos corresponde: lo que le corresponde a nuestra educación, lo que le corresponde a nuestra salud, lo que le corresponde a toda una sociedad chubutense que lo único que quiere es tener paz social”, y agregó: ¿saben cuándo se rompe la paz social? Cuando un Estado no puede garantizar el acceso a los medicamentos a sus jubilados, o no puede darles educación a sus chicos: por eso mismo no vamos a permitir que Nación nos quiera poner el pie encima y vamos a defender los derechos de todos los chubutenses.

Así, y en una jornada que quedará en la memoria de los chubutenses por ser la primera vez en la historia en la que un gobernador del Chubut hace uso de la “Banca del Pueblo”, el titular del ejecutivo provincial explicó ante todos los presentes las razones del conflicto con Nación y argumentó: “Chubut manifestó voluntad de pago desde el primer momento, pero el Gobierno Nacional no quiso aceptarlo”, agregando también que “curiosamente, el único gobernador que decidió no acompañar nuestro reclamo, es también el único gobernador al que Nación sí le permitió refinanciar su deuda”, refiriéndose de este modo a Osvaldo Jaldo, mandatario provincial de Tucumán.”.

Una provincia que se sabe defender

Asimismo, el titular del ejecutivo chubutense refirió que “llegamos a este nivel de conflictividad porque hay un presidente que nos trata con desprecio, diciendo que somos una provincia de cabotaje: el mismo presidente que nos quiere tener arrodillados yendo todos los meses a la Casa Rosada a mendigar lo que por ley es nuestro”, y afirmó también: “Chubut es una provincia que se sabe defender, y lo va a seguir haciendo, independientemente de los embates y las denuncias que recibamos por parte de Nación”.

“Sabemos que el Gobierno Nacional eligió meterse con Chubut porque piensan que por ser una provincia chica iban a poder disciplinarnos, para dar así el ejemplo para todo el resto”, aseguró Torres, al tiempo que le agradeció al Gobierno Nacional “porque después de este embate nos juntó a todos los chubutenses, espalda con espalda y, aunque seamos una provincia chica de apenas 600.000 habitantes, créanme que nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

“Nunca más vamos a permitir que nos vuelvan a poner el pie encima, y no es una decisión que haya tomado sólo yo: es una decisión que tomaron también las cámaras, los jubilados, los sindicatos, las fuerzas políticas y todos los vecinos de la provincia que nos eligieron para representarlos en el Gobierno”, manifestó Torres frente a una Legislatura Provincial colmada en toda su capacidad.

De igual manera, el mandatario chubutense detalló que en los últimos días fue contactado “por alguien a quien quiero mucho que me dijo: ‘Nacho, la solución es callarse hasta que el Presidente se olvide y se pelee con otro’”, y añadió: “Eso es una verdadera locura, y no sólo no me voy a callar la boca, sino que les pido también a todos los chubutenses que no nos callemos nunca más y que exijamos el respeto que nos merecemos”.

En otro pasaje de su discurso, el titular del ejecutivo chubutense se refirió a lo trascendido en los medios nacionales y provinciales sobre la actividad en redes sociales del presidente de la Nación, preguntándose qué ejemplo puede estar dándole a las nuevas generaciones una persona que, con sorna, tuitea burlándose de un chico con síndrome de Down. Además, Torres señaló que: “Argentina no va a salir nunca adelante si creemos que, fomentando la violencia, el odio y el desprecio, vamos a poder correr la agenda de los problemas reales que tiene el país, como la pobreza o el nivel de empleo no registrado”.

Reconocimiento

Por otra parte, el titular del ejecutivo destacó el apoyo recibido por los gobernadores patagónicos, y por la mayor parte de los mandatarios provinciales del resto del país, agradeciendo asimismo al vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, “por todas sus gestiones”, y a “los tres legisladores provinciales que fueron electos para su mandato en la lista del actual gobierno nacional, pero que hoy eligieron poner a la Provincia por encima de cualquier partidismo, evidenciando así el coraje que necesitamos de nuestros dirigentes”.

“En estos momentos tan críticos es cuando surge lo mejor y lo peor de cada persona”, refirió asimismo Torres, recordando que “cuando uno asume un cargo público tiene la obligación de despojarse de cualquier prejuicio y entender que ya no hay ‘ellos y nosotros’, sino que somos todos chubutenses y tenemos la obligación de defender los intereses de nuestra provincia, sin importar cuál sea el color partidario del intendente de turno”.

Trabajar todos juntos

Finalmente, el Gobernador buscó llevar tranquilidad a la comunidad al afirmar que “este conflicto se va resolver, pero lamentablemente no se va a resolver por el diálogo, como a mí me hubiera gustado, sino a través de la Justicia”, y resaltó: “si seguimos trabajando todos juntos vamos a salir de esta crisis y vamos a poner a nuestra Provincia en el lugar que se merece, independientemente de quién se encuentre en la Casa Rosada”.

“Mal que le pese a algunos, nosotros estamos acá peleando por algo justo, estamos peleando por nuestra gente, por la gente de Chubut, por los derechos de nuestros vecinos, y estamos peleando, especialmente, por una Argentina verdaderamente federal”, concluyó Torres.