Torres supervisó el inicio de la obra del Aeropuerto de Esquel, clave para la conectividad de la Cordillera

El gobernador recorrió el inicio de los trabajos para la modernización integral de la terminal aérea, con una inversión superior a los $3.000 millones que permitirá fortalecer la conectividad, el desarrollo turístico y la actividad productiva de Esquel y toda la Comarca Andina.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este miércoles el inicio de obra del Aeropuerto de Esquel “Brigadier General Antonio Parodi” y supervisó las tareas correspondientes a la primera etapa del proyecto de modernización y ampliación de la terminal aérea.

La obra forma parte de la agenda prioritaria de infraestructura y conectividad para la Cordillera, en respuesta a un reclamo histórico de Esquel y de toda la Comarca Andina.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y el diputado provincial Daniel Hollmann.

Potencial turístico y económico

Torres destacó que “Esquel ha logrado un protagonismo fundamental a partir de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, y es la ciudad que más inversiones consiguió gracias a esta normativa”.

En ese sentido, señaló que “el impacto se refleja no solamente en más infraestructura turística, sino también en más y mejor trabajo para los vecinos de la ciudad y de toda la región”.

En relación con la modernización del aeropuerto, el mandatario sostuvo que “después de mucho esfuerzo y compromiso, avanza una obra central para la Cordillera” y anticipó que la próxima semana mantendrá una nueva reunión con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) para planificar la continuidad del proyecto.

“Esta primera etapa abarca el espacio de estacionamiento, pero vamos a seguir avanzando con las siguientes instancias para que Esquel tenga el aeropuerto que se merece”, afirmó.

Obras que comienzan y terminan

Torres remarcó que “esta es una infraestructura clave para el desarrollo turístico y productivo de toda la Cordillera” y aseguró que la Provincia continuará las gestiones necesarias para garantizar la ejecución integral del proyecto.

“Así como logramos destrabar el inicio de esta obra, también vamos a trabajar para que se termine como corresponde”, concluyó.

*Modernización integral*

El frente de trabajo inicial en el sector del estacionamiento se enmarca en un proyecto integral de puesta en valor de la terminal aérea. La iniciativa contempla la ampliación de los espacios de embarque y arribos, la modernización de los servicios para pasajeros, intervenciones operativas en el área de pista y mejoras en las condiciones de seguridad aeronáutica.

Además, el proyecto incluye la construcción de una nueva torre de control, necesaria para asegurar la funcionalidad operativa de la terminal y cumplir con las regulaciones vigentes.

Inversión de más de $3.000 millones

El Aeropuerto de Esquel atravesó desde 2019 distintas demoras y redefiniciones. La reactivación del proyecto permitirá avanzar gradualmente con la obra integral y acompañar el crecimiento turístico, productivo y comercial de la ciudad y de toda la Comarca Andina.

La obra de construcción del Estacionamiento Vehicular, que representa una inversión total de $ 3.136.320.000, abarcará una superficie total de 7.000m² y su finalización permitirá modernizar dicho sector de una terminal considerada estratégica para la conectividad patagónica, y para uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

Durante el desarrollo de los trabajos, el aeropuerto no cerrará ni interrumpirá su operación en ningún momento, ya que se habilitarán sectores de estacionamiento alternativos, conjuntamente con la señalización que indica a los usuarios el nuevo recorrido de ingreso, descenso de pasajeros y estacionamiento. Los pasajeros, el personal del aeropuerto, los taxis y los micros mantendrán siempre un acceso seguro a la terminal.

Al finalizar la obra, el estacionamiento contará con 183 cocheras en hormigón, con circulaciones diferenciadas para vehículos particulares, agencias de alquiler, taxis y micros; cocheras reservadas para personas con movilidad reducida y embarazadas; veredas y sendas peatonales; desagües pluviales que evitan anegamientos; red contra incendio; iluminación LED en toda la playa; señalización vial completa; e infraestructura enterrada dimensionada para acompañar el crecimiento futuro del aeropuerto, incluida la nueva terminal.

En materia de obras complementarias, el espacio contará con cordones de hormigón, cordones protectores, topes de estacionamiento y reductores de velocidad; veredas de hormigón para la circulación peatonal y sectores con tierra vegetal en las isletas; demarcación horizontal con pintura acrílica: cocheras, flechas de circulación, sendas peatonales, líneas de detención y los símbolos de las cocheras reservadas para personas con movilidad reducida y embarazadas; señalización vertical: 37 carteles de dirección, salida, información general, identificación de sectores y cocheras reservadas; iluminación: montaje de 15 columnas de 10 metros de altura con 20 luminarias LED, puesta en servicio de los tableros y mediciones de verificación; y delineadores flexibles y elementos de ordenamiento del tránsito.

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