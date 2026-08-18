Torres solicitó el traslado de Menocchio, el criminal que comandaba una red narco desde la cárcel de Rawson

El gobernador exigió que Luis Raúl Menocchio, quien cumple dos condenas a prisión perpetua por homicidio, sea transferido a otro penal federal. Una reciente investigación de la Policía del Chubut comprobó que, desde la Unidad 6 de Rawson, Menocchio comandaba una estructura dedicada al narcotráfico, con ramificaciones en distintas provincias del país y conexiones internacionales.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, solicitó a las autoridades nacionales el inmediato traslado de Luis Raúl Menocchio de la Unidad 6 de Rawson, desde donde el peligroso criminal lideraba una banda narco que fue desarticulada por la Policía del Chubut tras una investigación de casi un año y más de 40 allanamientos realizados en distintas ciudades de la provincia.

“En Chubut no vamos a permitir que una cárcel federal se convierta en la base de operaciones de una organización narco. Si estar preso no le impide seguir manejando una organización criminal, entonces lo queremos lejos de nuestra provincia”, remarcó Torres.

Menocchio, conocido como “El Gusano” o “El hombre de las mil caras”, es un delincuente de alto perfil que cumple dos condenas a prisión perpetua por homicidio. La investigación de la Policía del Chubut permitió determinar que, pese a encontrarse detenido, dirigía desde la prisión federal una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes mediante la utilización de teléfonos celulares no registrados.

Los investigadores establecieron que la droga llegaba a Trelew y Rawson a través de distintas empresas de encomiendas, utilizadas de manera alternada para dificultar su detección, y posteriormente era distribuida por integrantes de la organización que operaban fuera del establecimiento penitenciario.

La banda utilizaba además a familiares en libertad como nexos para administrar el dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes. También contaba con “soldaditos” encargados de custodiar domicilios y advertir sobre la presencia policial, además de distintos puntos destinados a la distribución de droga.

La pesquisa determinó también que parte de los estupefacientes ingresaba a la propia Unidad 6 de Rawson, donde era comercializada entre los internos. Los pagos se realizaban mediante transferencias virtuales administradas por integrantes de la estructura que se encontraban fuera de la cárcel.

La investigación permitió detectar, además, conexiones fuera de Chubut, con vínculos en distintas jurisdicciones del norte argentino y en Paraguay. A los 17 detenidos en la provincia se sumaron otros 10 arrestados durante procedimientos realizados en otras jurisdicciones, con la colaboración de fuerzas federales.

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