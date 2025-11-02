Torres se reunió con la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia que apoya el reclamo por la eliminación de las retenciones a la industria petrolera

El mandatario también anticipó que se trabajará en una ley de Compre Local «que mantenga las garantías constitucionales y fomente el desarrollo del empleo local, a partir de la agenda común que venimos llevando adelante junto a todos los actores y representantes del sector», y destacó el acompañamiento de los distintos sectores de la cadena productiva de la provincia al pedido de eliminación progresiva de los derechos de exportación para los hidrocarburos convencionales.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, se reunió este sábado con las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, quienes le transmitieron el respaldo del sector al reclamo que el mandatario impulsa ante el Gobierno Nacional, en torno a la eliminación de los derechos de exportación para los hidrocarburos convencionales, y el sostenimiento de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El encuentro tuvo lugar tras la reunión que el mandatario mantuvo esta semana con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y de la que también formaron parte intendentes, referentes de operadoras y sindicatos, entre otros.

Mesa de trabajo intersectorial

Torres calificó como «muy importante» a la reunión con la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia porque «acá estamos hablando de ser más competitivos, de más producción y por ende más trabajo que también va a derramar en otros sectores clave como es en este caso el comercio» y agregó que en este sentido «nos comprometimos a trabajar en una ley de Compre Local que mantenga las garantías constitucionales y fomente el desarrollo del empleo local, a partir de la agenda común que venimos llevando adelante junto a todos los actores y representantes del sector».

Para tal fin, «vamos a conformar una mesa de trabajo en el marco de la agenda de desarrollo provincial, de la cual las distintas cámaras van a formar parte y ser vinculantes», señaló el titular del Ejecutivo, destacando que el sector comercial de la localidad «apoya firmemente la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos convencionales, en un contexto donde la provincia bajó regalías, los trabajadores y los gremios hicieron su parte, y ahora es el turno de que Nación avance con la iniciativa que propusimos no solo para el sostenimiento de nuestra Cuenca, sino también para fortalecer la creación de empleo en un sector fundamental para la economía de Chubut».

Resultados concretos

En el encuentro, en el que también se dialogó respecto a medidas que potencien el Compre Local ante la situación que atraviesa el comercio actualmente, Torres ratificó la expectativa en torno a una eliminación progresiva de las retenciones ante el compromiso del Gobierno Nacional de avanzar en ese sentido, concluyendo que «pronto vamos a ver resultados concretos, por eso es muy importante el apoyo y respaldo de los distintos sectores de la cadena productiva de la provincia».

