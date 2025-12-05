Torres se reunió con autoridades de las Naciones Unidas y renovó el acuerdo para equipar con tecnología de punta el Hospital de Alta Complejidad de Trelew

El mandatario recibió en Casa de Gobierno a la directora regional de la UNOPS para América Latina y el Caribe. En el encuentro, ambos suscribieron un nuevo convenio que contempla una inversión adicional de más de 7 millones de dólares para la adquisición de instrumental sanitario de última generación y dispositivos informáticos para las escuelas públicas. “Chubut es una de las primeras provincias del país que logra un acuerdo que nos hizo ahorrar más del 30% del costo total del equipamiento”, puntualizó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recibió este viernes en la Casa de Gobierno a una delegación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), encabezada por la directora regional para América Latina y el Caribe, Dalila Gonçalvez. En el marco del encuentro, el mandatario suscribió un nuevo e histórico acuerdo con el organismo internacional para la adquisición de equipamiento y mobiliario médico que permita la total puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew.

“Hemos demostrado seriedad ante una entidad que siempre se manejó directamente con Nación, y hoy Chubut es una de las primeras provincias que logra un acuerdo que nos hizo ahorrar más del 30% del costo total del equipamiento para el hospital”, destacó el titular del Ejecutivo chubutense en el acto desarrollado esta mañana en el Salón de los Constituyentes.

La ampliación del documento contempla una inversión adicional de más de 7 millones de dólares, duplicando de esta manera el monto originalmente asignado. El convenio establece la asistencia de la UNOPS para garantizar la transparencia en el proceso de adquisición y conseguir mejores precios en el mercado internacional para la compra de equipamiento sanitario de última generación.

En ese orden, Torres manifestó que “con eficiencia y responsabilidad, estamos mostrando al resto del país que, aun en un contexto económico complejo, Chubut puede ser ejemplo de superación”, e indicó que “ese hospital va a ser una marca que va a grabar a fuego que cuando hay decisión y austeridad, las cosas suceden y los resultados se ven”.

Además del mandatario y Gonçalvez, en la ceremonia estuvieron presentes la secretaria de Salud de la provincia, Denise Acosta; y en representación de las Naciones Unidas, el director de la Oficina Multipaís del Sur, Fernando Cotrim Barbieri; el oficial a cargo de la Oficina de Argentina y Uruguay, Ignacio Lacasta; el gerente del Proyecto en Argentina, Pedro Garrigou y la gerenta adjunta y Desarrollo de Alianzas, Celeste Tauzin.

Proyectos bisagra

En sus palabras, el gobernador se refirió a un proyecto que “hace pocos años era imposible” y recordó que “cuando se hablaba de ese hospital abandonado, se decía que era una locura pensar que en Chubut pudiera haber un hospital de Alta Complejidad de ese tipo, que era imposible de mantener o comprar el equipamiento”.

Señaló que “apenas asumimos, la realidad objetiva económica era que claramente era imposible por una cuestión de coyuntura macroeconómica, que todavía está vigente y donde el precio del barril criollo -que impacta en un tercio de los recursos de la provincia- es casi negativo; un contexto donde casi la mitad de las provincias argentinas están viendo cómo pueden pagar sueldos”.

El mandatario sostuvo que “aun así, nosotros seguimos a pie de plomo con proyectos que son bisagra para el desarrollo de una matriz sanitaria provincial y sobre todo para la calidad de vida de los chubutenses”.

Reconoció asimismo que “era un desafío enorme” y destacó la conformación de un “equipo (en Economía, en Salud, en Coordinación) que tiene una profunda vocación de servicio y una capacidad de trabajo que realmente asombra a propios y a otras provincias”. En ese marco, Torres también se refirió al trabajo que se viene llevando adelante junto al municipio de Trelew “que está ejecutando en este momento y a buen ritmo el ingreso al Hospital”.

Continuidad

Por otra parte, la directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, Dalila Gonçalvez, expresó que “es realmente un gran placer estar acá y poder presenciar la extensión de un contrato que ya tenemos en curso”.

La funcionaria de las Naciones Unidas agradeció la “confianza” para llevar adelante un proyecto de tal magnitud e indicó que “es realmente impresionante lo que hemos logrado en conjunto, esto se va a extender y tenemos muchísimas áreas en las que nos podemos apoyar articuladamente”.

Decisión política

En tanto, la secretaria de Salud de la provincia, Denise Acosta, destacó la presencia de la delegación de las Naciones Unidas en Chubut y explicó que “la UNOPS tiene varios proyectos en el país pero decidieron que la directora regional para América Latina y el Caribe visite el del Hospital María Humphreys por su magnitud y relevancia”.

La funcionaria reveló que se trata de un centro de salud de referencia a nivel regional, equipado con tecnología de última generación y preparado para brindar atención de alta complejidad en toda la Patagonia. “Este hospital empezó a construirse en 2014, finalizó la obra en 2022 y desde ese momento no había avanzado ni en terminar la infraestructura ni en asegurar que los procesos que garanticen la seguridad de atención estén dados, como tampoco la inversión en equipamiento”, y agregó que “ese paso se empezó a hacer con esta gestión provincial en la que estuvo la decisión política de ponerlo en funcionamiento”.

La titular de la cartera sanitaria detalló que “ya cumplimos con las dos primeras etapas de puesta en funcionamiento del Hospital. Los primeros servicios se empezaron a brindar a partir del 11 de noviembre de este año, hicimos el traslado del Centro Materno Infantil, los servicios complementarios (Laboratorio, Hemoterapia, Diagnóstico por Imagen), Neonatología, Ginecología, Obstetricia y dos quirófanos totalmente equipados”.

Acosta manifestó que “la enmienda firmada hoy nos permite continuar con este proceso de apertura, con una estimación de 12 a 14 meses para la puesta en funcionamiento del 100% del hospital” más moderno y avanzado de la región.

Políticas públicas de calidad

El nuevo acuerdo comprende la continuidad del proyecto de “Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión del Gobierno de la Provincia de Chubut”, suscripto en 2024 con el organismo internacional para el diseño y la implementación de programas a ejecutar “a través de acciones de asistencia técnica, procesos de adquisiciones y otras iniciativas de intervención, que mejoren, potencien y modernicen la aplicación de políticas públicas de calidad, sostenibles e inclusivas”.

El monto incorporado totaliza una inversión de 14,5 millones de dólares que será destinado a la adquisición de equipos y bienes para la puesta en marcha del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de la ciudad Trelew; así como a la compra de equipamiento informático para escuelas públicas de la provincia y para políticas de modernización del gobierno provincial.

UNOPS

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), es una organización pública internacional de carácter intergubernamental que presta servicios, brinda asesoramiento técnico e implementa proyectos con agencias de la ONU, instituciones financieras internacionales y gobiernos en más de 100 países alrededor del mundo, en los ámbitos de infraestructuras sostenibles, adquisiciones, gerenciamiento de proyectos, y gestión financiera de recursos.

Es en ese marco que, junto con el Gobierno de Chubut, se adquirió en una primera etapa equipo médico vital para el Hospital de Alta Complejidad de Trelew que mejora los servicios de salud para la población proporcionando asistencia técnica y prestando apoyo en adquisiciones a gran escala.

