Torres reclamará ante la Corte Suprema de Justicia la deuda de Nación con los jubilados de Chubut

El gobernador presentará el lunes a través de la Fiscalía de Estado una demanda ante el máximo órgano judicial del país ante el incumplimiento del pago de una deuda de 51.000 millones de pesos que Nación tiene con la caja previsional provincial.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para reclamar la deuda de más de 51.000 millones de pesos que Nación tiene con la caja previsional de la provincia, siendo el primer mandatario en realizar una solicitud de estas características.

«Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut», explicó el mandatario provincial al adelantar la presentación que efectuará el lunes próximo a través de la Fiscalía de Estado de la provincia.

Torres recordó que «desde que asumimos nuestra gestión de Gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos», explicó.

Finalmente dijo que «el déficit está estimado por la propia ANSES» y agregó que «avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado».

