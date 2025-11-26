Torres recibió a Loyola y Mongilardi para analizar obras previstas para el 2026 en Camarones y Alto Río Senguer

El titular del Ejecutivo recibió en la Casa de Gobierno a los intendentes de ambas localidades, con los cuales trazó un análisis de las gestiones realizadas durante el 2025, y las obras contempladas en el presupuesto provincial para el ejercicio del año próximo.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, mantuvo reuniones con la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y su par de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, en el marco de las distintas obras de infraestructura incluidas en el Presupuesto 2026 para las distintas localidades de la provincia.

Los encuentros tuvieron lugar este martes en la Casa de Gobierno, y son parte de las distintas reuniones que el Gobernador lleva adelante con intendentes y jefes comunales de la provincia.

Durante los encuentros, el titular del Ejecutivo junto a Loyola y Mongilardi, efectuó un análisis de las gestiones realizadas durante el año en curso, y aquellas planificadas para el 2026, a partir de la diagramación del presupuesto provincial con respecto a las obras previstas para ambos municipios.