Torres recibió a los intendentes de El Hoyo y Cholila

El gobernador continúa con la agenda de encuentros de trabajo con los responsables de cada localidad de la provincia para planificar obras y acciones para el 2026.

El gobernador del Chubut recibió en la Casa de Gobierno a los jefes comunales de El Hoyo y Cholila para acordar obras y políticas de trabajo antes de iniciar el nuevo año.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, continúa llevando adelante una agenda de encuentros con los intendentes y jefes comunales de la provincia centrada en planificar obras y gestiones para el año 2026, en función del Presupuesto para el año próximo.

En ese marco recibió en la Casa de Gobierno a los intendentes de El Hoyo, César Salamín; y de Cholila, Silvio Boudargham; para avanzar en las prioridades que requieren ambas localidades de la cordillera del Chubut.

Este nuevo encuentro con intendentes se suma a los que ya mantuvo el mandatario provincial los últimos días con los titulares de los Ejecutivos de Río Pico, Diego Pérez; Miguel Mongilardi de Alto Río Senguer; Claudia Loyola de Camarones; y Miguel Gómez de Gobernador Costa.

Durante la reunión Torres ratificó la decisión política de dar prioridad a las obras de infraestructura esenciales que permitan contribuir al crecimiento de cada localidad así como reforzar todo lo realizado a lo productivo, lo turístico y lo social, entre otras acciones.

Torres valoró como «muy positivas» a estas reuniones con los intendentes porque permiten conocer de primera mano «tanto las urgencias como lo que podamos ir planificando para mejorar la calidad de vida de los chubutenses».

«Vamos a seguir fortaleciendo la agenda común de desarrollo», finalizó.

