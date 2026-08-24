Torres recibió a familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew en el marco de la Semana de la Memoria

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres mantuvo un encuentro con familiares de las víctimas de los fusilamientos ocurridos el 22 de agosto de 1972 y referentes de derechos humanos. Durante la reunión dialogaron sobre las distintas propuestas conmemorativas previstas en Trelew, que tendrán como instancia central el acto oficial que se realizará este sábado 22 de agosto en el Centro Cultural por la Memoria.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recibió a familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew y referentes de derechos humanos, en el marco de las distintas propuestas organizadas por la Semana de la Memoria para conmemorar un nuevo aniversario de los hechos ocurridos el 22 de agosto de 1972.

Del encuentro participaron la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Cunha; el director general de Derechos Humanos y Políticas de Memoria, Mario Cugura; Ilda Bonardi de Toschi y Sara Kohan, familiares de las víctimas; Silvia Pecci, referente de los familiares de la Masacre de Trelew; y Ramiro Ortega Peña, hijo de Rodolfo Ortega Peña.

Durante la reunión, los presentes repasaron la agenda conmemorativa que se desarrolla durante agosto y que contempla propuestas educativas, presentaciones de libros, encuentros con familiares, una vigilia y visitas a sitios vinculados con la memoria.

Acto oficial por el 54° aniversario

La actividad central tendrá lugar este sábado 22 de agosto, a las 11 horas, en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, donde se realizará el acto oficial por el 54° aniversario de la Masacre de Trelew.

Posteriormente, a las 13 horas, familiares, autoridades e invitados visitarán el Sitio de Memoria ubicado en la Base Almirante Zar de Trelew, escenario de los fusilamientos ocurridos en 1972.

La programación comenzó el martes 18 de agosto con una conferencia de prensa de familiares, autoridades e invitados, además de una charla destinada a estudiantes. Durante los días siguientes se llevaron adelante encuentros con escuelas y distintas propuestas orientadas a promover la memoria y la reflexión.

En ese marco, durante el jueves 20 se desarrollaron actividades educativas y se presentó la Cátedra Abierta de Derechos Humanos y Género de la Universidad del Chubut. Asimismo, en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tuvo lugar la presentación del libro Biografía de Agustín Tosco, de Bianca Tosco.

La agenda continuó este viernes 21 con propuestas destinadas a estudiantes de Rawson y Trelew y la presentación del libro 30 Tresarroyenses Desaparecidos, de Guillermo Torremare. A las 21 horas se realizará la tradicional vigilia en el Centro Cultural por la Memoria, como antesala del acto central del sábado.

La programación se extenderá durante los días posteriores con propuestas dirigidas a distintas instituciones educativas y, el miércoles 26, con la presentación de un libro de Damián Berón y la donación de obras en el Centro Cultural por la Memoria.

—