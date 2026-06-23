Torres ratificó la defensa de los recursos provinciales y acordó con los municipios una estrategia común para Futaleufú

El titular del Ejecutivo destacó la estrategia conjunta, que incluirá, entre otros aspectos, la incorporación de nuevas obras eléctricas a cargo del futuro concesionario y una mejora en las regalías por el uso del recurso hídrico. “Queremos que la Provincia y los intendentes tengan voz y voto en las propuestas, porque la defensa de la autonomía sobre nuestros recursos constituye uno de los pilares del federalismo”, expresó Torres.

En el marco del proceso de licitación para la futura concesión del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con intendentes de las localidades alcanzadas por dicho proceso, con el objetivo de coordinar una participación activa de la Provincia y los municipios en las instancias impulsadas por la Secretaría de Energía de la Nación.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y contó con la participación de los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de Cholila, Silvio Boudargham; y de Trevelin, Héctor Ingram.

Propuestas y participación institucional

Al respecto, Torres detalló: “Apuntamos a que, en la nueva licitación de Futaleufú, tanto la Provincia como los intendentes sean parte del proceso de formulación de propuestas para la elaboración del pliego de bases y condiciones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación”.

Asimismo, explicó que “por este motivo decidimos conformar una mesa de trabajo integrada por representantes de los municipios involucrados, para consolidar una posición común en defensa de los intereses de Chubut”.

El titular del Ejecutivo señaló que uno de los objetivos centrales de esta instancia “es incorporar obras eléctricas a cargo del futuro concesionario, incrementar el porcentaje de regalías por el uso del recurso hídrico y garantizar que la provincia tenga una participación activa en las decisiones vinculadas al futuro de la generación hidroeléctrica”.

En ese sentido, destacó que “se definió una estrategia común entre la Provincia y los municipios para el futuro de la generación de energía hidroeléctrica en Chubut”.

“Queremos que la Provincia y los intendentes tengan voz y voto en las propuestas, porque la defensa de la autonomía sobre nuestros recursos no solamente es innegociable, sino que constituye uno de los pilares del federalismo”, concluyó Torres.

Representación provincial

En este contexto, el Gobernador designó, a través del Decreto N° 683/2025, al fiscal de Estado, Andrés Meiszner, como representante de Chubut ante la Secretaría de Energía de la Nación, en el marco de la Resolución N° 231/2025 de dicha cartera.

Cabe recordar que el 7 de febrero de 2024 la Provincia del Chubut promovió ante la Justicia una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales N° 15.336 y N° 24.065, que integran el marco regulatorio eléctrico, al considerar que vulneran el derecho de dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio, reconocido por el artículo 124 de la Constitución Nacional.

La acción judicial tuvo como objetivo el reconocimiento de Chubut como única legitimada para disponer, una vez vencido el contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional e Hidroeléctrica Futaleufú S.A. el 15 de junio de 2025, de todo lo relativo a la concesión, eventual prórroga, nuevas licitaciones o explotación de dicha central hidroeléctrica, en los términos que correspondan jurídicamente.

Además, la Provincia solicitó el dictado de una medida cautelar innovativa, invocando los artículos 230 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 26.854, con el fin de que se ordene al Estado Nacional abstenerse de prorrogar unilateralmente las concesiones sobre la Central Hidroeléctrica Futaleufú sin la participación, intervención y coordinación de la provincia del Chubut.

Finalmente, el 4 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar que la causa vinculada a la acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional corresponde a su competencia originaria, manteniéndose pendiente tanto el traslado de la demanda como la resolución de la medida cautelar solicitada por la Provincia.



