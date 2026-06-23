Torres ratificó el acompañamiento a los clubes del interior con una importante inversión para el Club Pirque de Epuyén

En el marco de una amplia agenda de trabajo desarrollada en la Comarca Andina, el mandatario provincial formalizó un millonario aporte para la construcción de una cancha de césped sintético en el Club Social y Deportivo Pirque. También entregó una beca al atleta Alón Antú Ramil, campeón nacional en dos disciplinas, y resaltó el rol de los Juegos Comunales en la formación de nuevas promesas deportivas.

En el marco de la política de fortalecimiento del deporte en todo el territorio provincial y de las inversiones impulsadas a través del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, otorgó un importante subsidio al Club Social y Deportivo Pirque de Epuyén, para la construcción de una cancha de fútbol cinco de césped sintético en el predio de la institución.

La entrega de la resolución mediante la cual Chubut Deportes aporta los fondos se concretó durante una actividad encabezada por el mandatario provincial en la Municipalidad de Epuyén, acompañado por el intendente local, José Contreras; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el titular de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; autoridades provinciales y municipales; y representantes de la institución deportiva, encabezados por su presidente, Marcos Javier Troncoso.

Además, a través de Lotería del Chubut, el gobernador entregó una beca para acompañar el desarrollo deportivo del joven atleta de Epuyén Alón Antú Ramil, quien recientemente se consagró campeón del 51° Campeonato Nacional de Cross Country disputado en Balcarce, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría U14 masculina. En la misma semana, también se coronó campeón nacional en los 1.200 metros llanos durante el certamen realizado en Tandil.

Este respaldo cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el joven inició su trayectoria deportiva participando de los Juegos Comunales organizados por el Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes. Al respecto, Torres destacó que “estos logros son una muestra más de la importancia de fortalecer los Juegos Comunales en cada localidad, porque permiten detectar, acompañar y potenciar a las nuevas promesas deportivas de la provincia”.

Rol fundamental del deporte

En relación con el aporte destinado a la construcción de la cancha de césped sintético, el gobernador Ignacio Torres valoró “el rol que cumplen las instituciones deportivas en la vida cotidiana de nuestros jóvenes y, especialmente, clubes como Pirque, que no solo permiten la práctica de distintas disciplinas, sino que además son espacios fundamentales de contención, formación e integración comunitaria”.

Asimismo, destacó que “invertir en infraestructura deportiva es invertir en oportunidades, en hábitos saludables y en espacios donde nuestros chicos y jóvenes puedan crecer, aprender y desarrollarse acompañados por sus familias y por toda la comunidad”.

La inversión contempla la adquisición de materiales de construcción, equipamiento y demás trabajos necesarios para la ejecución de la obra, incluyendo el acondicionamiento del terreno, el cerramiento perimetral, la provisión y colocación de la carpeta de césped sintético y otros elementos complementarios indispensables para su funcionamiento, con el objetivo de ampliar y mejorar la infraestructura deportiva disponible para la comunidad.

Finalmente, Torres remarcó la importancia de llevar este tipo de inversiones a toda la provincia, especialmente a los pueblos y comunas rurales. “Queremos que cada localidad cuente con espacios adecuados para la práctica deportiva, porque entendemos que el deporte es una herramienta de integración, contención y desarrollo social. Por eso seguimos acompañando a los clubes y a las instituciones que cumplen una función fundamental en cada comunidad, garantizando que las oportunidades lleguen a todos los rincones de Chubut”, concluyó el mandatario.